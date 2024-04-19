Последние новости шоу-бизнеса 19 апреля: что с Пугачевой, Соседовым, «Тату»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Подруга певицы Аллы Пугачевой рассказала о проблемах в заграничной жизни артистки, музыкальный критик Сергей Соседов вернется на НТВ, а группа «Тату» получила миллионы рублей за 15-минутное выступление. Какие последние новости шоу-бизнеса 19 апреля?

Какие проблемы у Пугачевой

Телеведущая и подруга Пугачевой Кира Прошутинская рассказала, что артистке непросто дается заграничная жизнь. Она предположила, что Примадонне не хватает общения с близкими людьми.

«Думаю, что непросто ей в чужой стране, в чужом доме, без своих близких людей, с проблемным здоровьем, с ее жертвенностью за семью… Мы знакомы более 60 лет, еще со школы, почти вечность. И я знаю, как в нашем возрасте хочется привычной стабильности и в родных стенах…» — сказала Прошутинская.

При этом телеведущая допустила, что Пугачева не вернется в Россию и продолжит жить за рубежом ради супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и детей Лизы и Гарри. Прошутинская добавила, что в отъезде певицы не было никакого вызова или желания продемонстрировать позицию — артистка стремилась сохранить семью.

Соседов возвращается на НТВ?

Сергей Соседов вернется на телеканал НТВ. Как уточняется, музыкальный критик выступит в качестве члена жюри нового музыкального шоу «ВИА Суперстар!», следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте телеканала. Компанию ему составят телеведущая Лера Кудрявцева, певец Стас Пьеха и заслуженная артистка РФ Наташа Королева.

Соседов рассказал, что в шоу будут участвовать как сольные исполнители, так и музыкальные коллективы. При этом к группам требования будут строже, отметил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Соседов

«К группам и требований больше, чем к сольным артистам. ВИА должен выглядеть как хорошо спетый, спаянный коллектив, монолит, а не как набор отдельных музыкантов, случайно собравшихся вместе», — приводит слова критика пресс-служба НТВ.

В декабре прошлого года Соседов сообщил об увольнении из ток-шоу «За гранью». НТВ не стал продлевать с ним закончившийся контракт. По словам критика, он работал в студии, когда к нему подошла шеф-редактор и сообщила, что он больше не будет вести ток-шоу. Сам Соседов назвал произошедшее неблагодарностью.

Сколько заработала группа «Тату»

Музыкальный критик и продюсер Сергей Бабичев в беседе с NEWS.ru рассказал, что участницы группы «Тату» получили по 10 миллионов рублей за 15-минутное выступление в Минске. Спикер признался, что эта история его удивила, учитывая нынешний статус «Тату».

«Меня поразила недавняя история, когда в результате искусственного воссоединения группы „Тату“ участницы получили за 15-минутное выступление в Минске порядка 10 миллионов рублей каждая. Не знаю, является ли этот гонорар самым большим за всю историю российского шоу-бизнеса, но сумма за исполнение всего нескольких песен весьма солидная. Учитывая, что сейчас все жалуются на кризис, а девушки на данный момент не являются топовыми артистками», — рассказал Бабичев.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ольга Бузова

Как Бузова предала Кадони

Бывший ведущий и участник реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони в интервью с блогером Аленой Жигаловой признался, что его предала певица Ольга Бузова. По его словам, артистка поступила подло. Он не стал уточнять, о чем именно идет речь, однако добавил, что готов к совместным проектам с Бузовой, если возникнет такая необходимость.

«По отношению ко мне она поступила подло», — констатировал бывший участник «Битвы экстрасенсов».

В интервью телеведущий также отметил, что его разочаровала журналистка Ксения Собчак. Кадони признался, что она стеснялась своего прошлого, когда вела реалити-шоу.

Читайте также:

Рано погиб, уехали из РФ: как сложились судьбы актеров «Гостьи из будущего»

Деревянко вышел в свет с молодой возлюбленной: фото с премьеры «Почему ты?»

«Я давно стала американкой»: куда пропала актриса Ирина Шмелева