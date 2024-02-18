Последние новости шоу-бизнеса 18 февраля: что с Лолитой, SHAMAN, Бузовой

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Телеведущая Ольга Бузова не променяет Россию на Запад из-за невостребованности за рубежом, а певец SHAMAN не мог сомневаться в правильности выбора работы с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой, считает музыкальный критик Евгений Бабичев. Какие известны последние новости российского шоубиза на сегодня, 18 февраля?

Какие последние новости известны про Лолиту

Певица Лолита Милявская потеряла порядка 25 млн рублей после отмены ее юбилейного тура по России из-за участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

«Она должна была заработать около 25 млн рублей. У нее в среднем концерт от 3 до 5 млн рублей. Ребята, это бизнесмены, понимаете? Это не артисты. Это бизнесмены, которые живут для своего удовольствия. Миллиардеры, понимаете, зарабатывают миллиарды в нашей стране, которые могут себе позволить прийти голыми», — отметил он.

На защиту Лолиты встал звездный адвокат Сергей Жорин. Он заявил в интервью NEWS.ru, что артистка не заслуживает травли.

«Лично меня беспокоит Лолита, в отношении которой, к сожалению, происходят определенные действия. Пытаются запретить ее юбилейный концерт. Это неправильно, расстраивает. Это перебор. Киркоров уже появляется на телевидении в шоу „Маска“. Филипп умудряется выплывать в любой ситуации, а Лолита страдает. Меня это больше расстраивает», — заявил Жорин.

Сама певица приняла ситуацию с отменой концертов и принесла извинения перед поклонниками, пообещав вернуть деньги за купленные билеты. Также Лолита рассказала, что живет на пенсию в размере чуть больше 23 тысяч рублей и накопленные средства.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита Милявская

Какие последние новости известны про SHAMAN

Певица Вика Цыганова сообщила, что исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) долго пробивался на большую сцену, поскольку не мог найти подходящего продюсера. Самым неудачным его опытом она назвала работу с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой.

«У него всегда был интересный голос. Я видела, как он поднимался, как им пыталась заниматься семья Примадонны. Ее дочь (Кристина Орбакайте. — NEWS.ru) с ним пела и сама Пугачева. <...> Но ему дали песню, которая даже вокально была ему неудобна, в ней он не мог раскрыться», — сказала Цыганова.

При этом музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru заявил, что SHAMAN вряд ли сомневался в правильности выбора песен, которые Примадонна предлагала ему исполнить.

«Когда ты попадаешь в руки легенды российской эстрады, ты выйдешь на сцену как угодно: сделаешь татуировки, выйдешь полуголый, будешь стоять на голове. Будешь делать все, что скажет твой наставник, продюсер. Оглядываясь назад, поймешь, что у него за плечами 30–40 лет успешной работы на сцене, миллионы проданных пластинок, полные залы, а у тебя — ничего», — объяснил Бабичев.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru SHAMAN

Какие последние новости известны про Бузову

Певица и телеведущая Ольга Бузова не уедет из России навсегда, потому что никому не нужна на Западе, заявил NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, артистка является талантливейшим человеком, однако за рубежом достаточно своих знаменитостей.

«В страшном сне может такое присниться, что Бузова уедет из России, не вижу никаких предпосылок. Она ассоциируется только с Россией, какой бы ни был английский язык, наши артисты на Западе никому не нужны. Если на Западе суперталанты никому не нужны, то кому нужна Ольга Бузова?» — сказал он.

Сейчас Ольга Бузова занята на съемках передачи «Это нормально?». В одном из последних выпусков телеведущая вышла в центр студии, встала на колени и обратилась к своему будущему мужу с необычной просьбой.

«Я обращаюсь сейчас на всю страну к своему будущему мужчине! Прошу! <...> Мой будущий мужчина, заставляй меня, пожалуйста, не есть колбасу докторскую. Прямо уничтожь ее. Забудь о ее существовании. Сотри любыми способами эту колбасу из моей памяти! Потому что я сама не могу», — призналась артистка.

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