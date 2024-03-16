Последние новости шоу-бизнеса 16 марта: что с Лолитой, Киркоровым, Варум

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Анжелика Варум

Певица Лолита Милявская рассказала, зачем пошла на «голую» вечеринку, народному артисту России Филиппу Киркорову подарили куклу в виде него, а Анжелика Варум столкнулась с проблемами во время исполнения песни на концерте в Нижнем Новгороде. Каковы последние новости шоу-бизнеса 16 марта?

Что Лолита сказала о «голой» вечеринке

Артистка пошла на «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой, чтобы развеяться на фоне усталости от работы и «спрятаться» от происходящего в мире. Об этом в YouTube-шоу «Повесточка» рассказала сама Лолита. При этом она добавила, что посещение скандальной тусовки ей не помогло, поскольку мероприятие было скучным.

«Мой поход — попытка спрятаться. „Вот сейчас будет весело! А, тут не так весело, поехала дальше работать“. <...> В процессе вечеринки с моими возрастными друзьями, которые там были, мы говорим: „Боже, как скучно, молодежь не умеет гулять, вот мы в свое время“», — поделилась артистка.

Лолита также призналась, что отмена концертов ее серьезно напугала. Она пояснила, что только спустя несколько дней после скандала осознала, какая серьезная сложилась ситуация.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита Милявская

Какую куклу подарили Киркорову

Накануне художник из Самары Елена Тимкаева встретилась с певцом Филиппом Киркоровым и преподнесла ему подарок. Женщина делает кукол — двойников артистов, политиков и других знаменитых персон. Две свои работы она вручила поп-королю, пишет KP.RU.

Как уточняется, речь идет о куклах, созданных по мотивам клипа «Жара Дубая». Это мини-копии самого Киркорова и шансонье Михаила Шуфутинского.

«Два культовых имени, два красивых человека, два неоспоримых таланта! Я вдохновилась этим клипом в черно-белом исполнении, стильными костюмами артистов и аранжировкой. Когда есть цель и желание, все обстоятельства складываются удачно. Месяц работы — и куклы готовы», — рассказала Елена.

Художник встретилась с Киркоровым в его доме. Женщина отметила, что певец очень красивый, приветливый и открытый человек.

«Вот уже несколько раз я была приглашена на встречу с Филиппом Киркоровым. Мои куклы понравились мэтру и поселились в его красивом и гостеприимном доме», — сообщила она.

Как уточняется, произведения были созданы для весеннего бала кукол в Москве.

«Леночка изготавливает потрясающие произведения в мою коллекцию. Такая вот сегодня у меня обновочка, коллекция пополняется», — сказал Киркоров.

Кроме того, 15 марта поп-король проголосовал на выборах президента России. На избирательный участок в Москве он пришел вместе с отцом Бедросом Киркоровым.

Певец проголосовал через электронный терминал, а его отец поставил галочку в бюллетене. Артист назвал голосование давней семейной традицией и заявил, что за три дня можно сделать «выбор сердцем».

На вопрос журналиста о «выбранной двери» Киркоров ответил, что двери его дома всегда открыты для хороших людей.

«Я выбираю, чтобы все было распахнуто. Двери моего дома всегда открыты нараспашку всем хорошим людям», — сказал певец.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Что случилось с Варум на концерте в Нижнем Новгороде

Певица Анжелика Варум несколько раз пыталась исполнить композицию «Как не думать о тебе» на концерте в Нижнем Новгороде. Видео опубликовали зрители в социальной сети «ВКонтакте». Ее супругу Леониду Агутину пришлось прийти на помощь и допеть песню.

Мероприятие состоялось в концертном зале «Юпитер». Артистка пела вместе со своим мужем, но затем несколько раз сбилась. Не удержавшись, гитарист на своем инструменте спародировал фальшивое пение Варум. В итоге артистка расхохоталась на сцене и не могла продолжить.

Затем Агутин взял ситуацию в свои руки и помог допеть песню. С третьей попытки и с помощью супруга Варум смогла исполнить композицию.

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