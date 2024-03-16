Певица Лолита Милявская рассказала, зачем пошла на «голую» вечеринку, народному артисту России Филиппу Киркорову подарили куклу в виде него, а Анжелика Варум столкнулась с проблемами во время исполнения песни на концерте в Нижнем Новгороде. Каковы последние новости шоу-бизнеса 16 марта?
Что Лолита сказала о «голой» вечеринке
Артистка пошла на «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой, чтобы развеяться на фоне усталости от работы и «спрятаться» от происходящего в мире. Об этом в YouTube-шоу «Повесточка» рассказала сама Лолита. При этом она добавила, что посещение скандальной тусовки ей не помогло, поскольку мероприятие было скучным.
«Мой поход — попытка спрятаться. „Вот сейчас будет весело! А, тут не так весело, поехала дальше работать“. <...> В процессе вечеринки с моими возрастными друзьями, которые там были, мы говорим: „Боже, как скучно, молодежь не умеет гулять, вот мы в свое время“», — поделилась артистка.
Лолита также призналась, что отмена концертов ее серьезно напугала. Она пояснила, что только спустя несколько дней после скандала осознала, какая серьезная сложилась ситуация.
Какую куклу подарили Киркорову
Накануне художник из Самары Елена Тимкаева встретилась с певцом Филиппом Киркоровым и преподнесла ему подарок. Женщина делает кукол — двойников артистов, политиков и других знаменитых персон. Две свои работы она вручила поп-королю, пишет KP.RU.
Как уточняется, речь идет о куклах, созданных по мотивам клипа «Жара Дубая». Это мини-копии самого Киркорова и шансонье Михаила Шуфутинского.
«Два культовых имени, два красивых человека, два неоспоримых таланта! Я вдохновилась этим клипом в черно-белом исполнении, стильными костюмами артистов и аранжировкой. Когда есть цель и желание, все обстоятельства складываются удачно. Месяц работы — и куклы готовы», — рассказала Елена.
Художник встретилась с Киркоровым в его доме. Женщина отметила, что певец очень красивый, приветливый и открытый человек.
«Вот уже несколько раз я была приглашена на встречу с Филиппом Киркоровым. Мои куклы понравились мэтру и поселились в его красивом и гостеприимном доме», — сообщила она.
Как уточняется, произведения были созданы для весеннего бала кукол в Москве.
«Леночка изготавливает потрясающие произведения в мою коллекцию. Такая вот сегодня у меня обновочка, коллекция пополняется», — сказал Киркоров.
Кроме того, 15 марта поп-король проголосовал на выборах президента России. На избирательный участок в Москве он пришел вместе с отцом Бедросом Киркоровым.
Певец проголосовал через электронный терминал, а его отец поставил галочку в бюллетене. Артист назвал голосование давней семейной традицией и заявил, что за три дня можно сделать «выбор сердцем».
На вопрос журналиста о «выбранной двери» Киркоров ответил, что двери его дома всегда открыты для хороших людей.
«Я выбираю, чтобы все было распахнуто. Двери моего дома всегда открыты нараспашку всем хорошим людям», — сказал певец.
Что случилось с Варум на концерте в Нижнем Новгороде
Певица Анжелика Варум несколько раз пыталась исполнить композицию «Как не думать о тебе» на концерте в Нижнем Новгороде. Видео опубликовали зрители в социальной сети «ВКонтакте». Ее супругу Леониду Агутину пришлось прийти на помощь и допеть песню.
Мероприятие состоялось в концертном зале «Юпитер». Артистка пела вместе со своим мужем, но затем несколько раз сбилась. Не удержавшись, гитарист на своем инструменте спародировал фальшивое пение Варум. В итоге артистка расхохоталась на сцене и не могла продолжить.
Затем Агутин взял ситуацию в свои руки и помог допеть песню. С третьей попытки и с помощью супруга Варум смогла исполнить композицию.
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