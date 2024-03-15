Последние новости шоу-бизнеса 15 марта: что с Харламовым, Пугачевой, SHAMAN

Фото: Иллюстрация/NEWS.ru

Юморист Гарик Харламов попал под санкции ФНС, певец SHAMAN объяснил выступление с длинными волосами, а журналисты побывали на могилах членов семьи Аллы Пугачевой. Каковы последние новости шоу-бизнеса 15 марта?

Что у Харламова с ФНС

Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счета компании резидента и ведущего Comedy Club Гарика Харламова. Речь идет о его сервисе доставки еды и напитков «Здрасьте, приехали!», сообщал NEWS.ru.

Как уточняется, меры со стороны ФНС могут привести к закрытию предприятия юмориста. По данным источника, компания открылась два года назад, ее директором стала сводная сестра Харламова Алина Малания.

Только в прошлом году «Здрасьте, приехали!» перенесла ряд проверок. При этом компания так и не смогла предоставить налоговую декларацию, что и стало толчком к ликвидации предприятия.

Кроме этого, у Харламова есть бизнес по производству хот-догов. Этот проект звезда Comedy Club открыл годом ранее — в сентябре 2021 года.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Гарик Харламов

Что с могилами членов семьи Пугачевой

Журналист издания aif.ru Екатерина Скрижалина посетила Кузьминское кладбище, расположенное на юго-востоке Москвы, где находятся могилы родителей и брата певицы Аллы Пугачевой.

Судя по кадрам, снятым репортером, могилы брата Примадонны Евгения, а также родителей Зинаиды и Бориса Пугачевых давно никто не навещал. Памятные плиты завалены двухметровыми сугробами, а рядом не нашлось ни одного цветка. Как выяснила журналист у работников кладбища, последний раз певица навещала кладбище еще до начала спецоперации.

«Совсем не приезжает, все забросила! Один раз была, как сейчас помню, до СВО. Кое-как вышла под руку с водителем из своего черного Rolls-Royce. <...> Она даже к могилам самостоятельно дойти не могла. Сотрудники кладбища помогали водителю ее довести под руки. Постояла несколько минут, даже без цветов, и уехала. Но все запомнили, что ходила она с трудом, видимо, с ногами проблемы», — рассказал сотрудник кладбища.

Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва» Алла Пугачёва

Почему SHAMAN выступил с длинными волосами

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) 9 марта выступил в «Крокус Сити Холле» в Москве в новом образе. Музыкант вышел на сцену с длинными волосами и заявил, что «продлевает» Международный женский день. В парике артист исполнил две песни, после чего продолжил выступать в привычном образе — в черном и облегающих штанах.

В беседе с РИА Новости SHAMAN объяснил, что артист должен удивлять публику. По его словам, целью такого выступления было создать «вау-эффект».

«Артист должен удивлять. Эта программа посвящена всей прекрасной половине человечества. А практически любая девушка мечтает о принце. Вот я и создаю „вау-эффект“ таким сказочным образом. Это все мой внутренний продюсер», — сказал Дронов.

Также певец прокомментировал слухи о том, что некоторые артисты отказываются с ним выступать. Как отметил SHAMAN, сплетни — это нормальное человеческое явление.

«Слухами земля полнится. Если это обсуждается, значит, людям не хватает перчинки, какой-то сериальной истории с жареными подробностями. Я это понимаю, потому что полюбопытствовать и посплетничать — нормальное человеческое явление», — заявил артист.

SHAMAN добавил, что к нему никто не подходил с заявлением о нежелании делать совместное выступление.

«Мне кажется, ни у кого и духу не хватит так сказать», — констатировал исполнитель.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru SHAMAN

Какой прием Киркоров применил на Бузовой

Продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru предположил, что народный артист России Филипп Киркоров применил в отношении телеведущей Ольги Бузовой «любимый приемчик», создав в прессе «любовный» инфоповод. Ранее певец на шоу «Это нормально?» на телеканале ТНТ заявил, что женился бы на экс-звезде «Дома-2». Он также сделал ряд комплиментов девушке.

«Больше, я думаю, создать инфоповод, пиар-ход. Этот шлейф чего-то романтичного, лирического, чтобы отношение к себе, опять же, поменять, какое оно было. От него всегда веяло романтикой, он пытается играть на этой же волне. Его любимый приемчик — переходить всегда в инфополе именно с романтической тематикой», — подчеркнул Рудченко.

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