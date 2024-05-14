Последние новости шоу-бизнеса 14 мая: что с Ургантом, Макаревичем, Бузовой

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Агентство «Москва»

Андрей Макаревич, Ольга Бузова, Иван Ургант

Шоумен Иван Ургант покинул Россию, а Андрею Макаревичу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) грозит уголовное дело, пока Ольга Бузова делится подробностями личной жизни. Каковы последние новости шоу-бизнеса сегодня?

Как Бузова и Бородина встречались с братьями Каримовыми

В начале мая проект «Дом-2» отпраздновал 20-летие. В свежем интервью Бузова поделилась воспоминаниями о своих отношениях на площадке. В определенный период телеведущая начала встречаться с участником «Дома-2» Стасом Каримовым, в то время как Ксения Бородина состояла в отношениях с его братом Оскаром.

«С Ксенией Собчак сначала были хорошие отношения до того, как она не стала видеть во мне конкурентку. И с Ксенией Бородиной тоже были хорошие, потому что за мной ухаживал Стас Каримов, а Ксюша встречалась с Оскаром Каримовым. Братья, естественно, общались. И она мне очень помогала, передавала что-то, поддерживала по-женски», — рассказала Бузова в шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан».

Обе девушки не обрели счастья в отношениях с братьями Каримовыми. Бузова увлеклась Романом Третьяковым, а Оскар, расставшись с Бородиной, ушел с проекта.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ольга Бузова

Что известно об отъезде Урганта

11 мая шоумена исключили из списка участников концерта «Заезжий музыкант» в Москве. Мероприятие было посвящено столетию со дня рождения поэта Булата Окуджавы. По данным портала, имя Урганта убрали из афиши «Заезжего музыканта» за несколько дней до проведения концерта.

Перед началом мероприятия на сцену вышла Ольга Окуджава. Она принесла зрителям извинения за то, что программа была изменена. Имя шоумена женщина не произнесла.

После этого Ургант поделился в социальных сетях видеороликом с танцем в грузинском дворике. На фоне звучит ритмичная мелодия о любви.

Грузия — это историческая родина жены Урганта Натальи Кикнадзе. В этой связи семья шоумена нередко отдыхает в этой стране.

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва» Андрей Макаревич

За что Макаревичу грозит уголовное дело

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что лидеру группы «Машина времени» грозит уголовное дело по факту уклонения от исполнения обязанностей иностранного агента. Если артиста признают виновным, он может отправиться в тюрьму на два года.

«На сегодняшний день Макаревичу грозит уголовное дело по ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Данный вопрос рассматривается. В случае возбуждения уголовного дела Макаревич может быть лишен свободы на срок до двух лет», — сказал собеседник агентства.

По словам источника ТАСС, власти не оставят без внимания разговор Макаревича с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым). Блогеры позвонили музыканту от имени президента Украины Владимира Зеленского. Во время разговора с ними Макаревич не только поддержал ВСУ, но и попытался оправдать Степана Бандеру. Музыкант также пожелал Киеву победы и отметил, что «считает до нее дни».

13 мая Таганский районный суд Москвы назначил музыканту штраф за нарушение деятельности иностранного агента. Как сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы, размер взыскания составил 30 тысяч рублей.

«Макаревич А. В. обвиняется в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента)», — говорится в сообщении.

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