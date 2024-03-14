Последние новости шоу-бизнеса 14 марта: что с Нагиевым, Лолитой, Пугачевой

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Шоумен Дмитрий Нагиев может вернуться на ТВ, певица Лолита Милявская рассказала о своей пенсии, а продюсер Иосиф Пригожин раскрыл реальное отношение звезд к исполнительнице Алле Пугачевой. Какие последние новости шоу-бизнеса 14 марта?

Когда Нагиев может вернуться на ТВ

Ведущий и актер давно не появлялся на телевидении, после того как взял паузу в карьере в 2022 году. Иногда Нагиев выходит на связь на своих страницах в социальных сетях и отвечает пользователям, которые рассказывают о его отъезде из России.

«Для тех, кто спрашивает, где я. Здесь я! Тем, кто говорит: уезжай отсюда! Сам уезжай отсюда! Дима дома», — говорил он в одном из своих недавних видео.

Также шоумен в последнее время не посещал светские мероприятия. Исключением не стал и пресс-завтрак «Премии МУЗ-ТВ 2024», который состоялся 13 марта. Там должны были объявить ведущих церемонии, которую долгое время вел именно Нагиев.

По данным портала passion.ru, грядущим летом актер вновь может появиться на премии. Однако организаторы пока не подтвердили эту информацию.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Дмитрий Нагиев

«Нагиев — уважаемая персона, он крутой, классный. У нас есть еще один ведущий под вопросом, поэтому я не буду раскрывать, будет ли Дмитрий Нагиев на премии», — заявил гендиректор МУЗ-ТВ Захар Бабин.

При этом известны имена четырех знаменитостей, которые станут ведущими церемонии награждения. Речь идет о Клаве Коке, Владимире Маркони, Лере Кудрявцевой и Лолите Милявской.

Что Лолита рассказала о своей пенсии

На пресс-завтраке МУЗ-ТВ певица рассказала, что размер ее пенсии составляет 23 тысячи рублей. Она отметила, что считает такую выплату «копеечной». По словам артистки, без работы и накоплений ей бы «не на что было жрать».

«Пенсия копеечная, учитывая налоги, которые я плачу. Пенсия — 23 тысячи рублей. Ну как бы... В прошлом году, по-моему, 10 млн, не меньше, заплатила налогов. Ну на 23 тысячи я могу заплатить квартплату, жрать бы мне не на что было», — передает слова Лолиты корреспондент NEWS.ru.

Также она сообщила журналистам, что не собирается ехать в Донецк и Луганск по примеру народного артиста России Филиппа Киркорова. Как пояснила исполнительница, она не хочет, чтобы ее считали человеком, который пытается вернуть любовь слушателей любым способом.

«Филиппом [Киркоровым] горжусь, восхищаюсь им. Нет, я не планирую [ехать в Донбасс]. Я не считаю это нужным. Я была в Донецке и Луганске. Меня нельзя обвинить в том, что я не ездила. Я не хочу, чтобы это выглядело нарочно. Взяла, поехала... Чтобы что? Мне многие пишут из Донецка и Луганска. Говорят, не фиг тут делать. Что это вы приноровились ездить? Нам сейчас не до песен», — заявила она.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита Милявская

Что сказал Пригожин о Пугачевой

Мнения звезд шоу-бизнеса в ситуации с конфликтом между Аллой Пугачевой и Стасом Михайловым разделились, заявил продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, некоторые из них выбрали стоять за свою страну, а другие просто предали родину.

«Все понимают, что Алла неправа. Мнения коллег по цеху разделились. Одни (их большинство) выбрали свою страну со всеми ее плюсами и минусами. А другие (их меньшинство) просто предали страну. Хотя им кажется, что они этого не сделали. Я не понимаю Аллу. Ее здесь все уважали, почитали. А сейчас... Это выглядит „фу“, просто смешно», — заявил Пригожин.

Таким образом продюсер прокомментировал отсутствие лайков от знаменитостей под публикациями Примадонны. Сам Пригожин признался, что не подписан на Пугачеву, а ролик, который положил начало конфликту между певицей и Михайловым, увидел в соцсетях.

Как Пугачева подставила звезду «Улиц разбитых фонарей»

Актер Алексей Нилов, известный по роли капитана Ларина в сериале «Улицы разбитых фонарей», рассказал, как спел вместе с коллегами по сериалу на одной сцене с Пугачевой. В программе RTVI «Легенда» он поделился, что Примадонна сама попросила исполнить композицию «Мадам Брошкина» в Кремлевском дворце.

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press Алексей Нилов

«Она, кстати, нас подставила очень круто в Кремлевском дворце. Она говорит: „Поете мою песню?“ Мы говорим: „Да, Алла Борисовна, вот так случилось“. — „Ну хорошо. Ну пойдемте сейчас вместе споем“. — „В смысле „вместе споем“?“ — „Ну вот вам бумажки, текстики выучили сейчас, значит, и вживую: я пою, а вы припевчик этот“. И мы пели „Мадам Брошкину“. Она нам отомстила, короче, молодец, очень сильно», — рассказал Нилов.

Это произошло после того, как в одной из серий «Улиц разбитых фонарей» герои исполняли песню Пугачевой «Позови меня с собой». Нилов отметил, что они не хотели петь хит, потому что его автор Татьяна Снежина погибла в очень молодом возрасте.

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