Последние новости шоу-бизнеса 14 июня: деньги Пугачевой, мини-платье Лолиты

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Алла Пугачева, Лолита Милявская

Стас Барецкий рассказал, кто потратил все деньги Аллы Пугачевой, Лолиту раскритиковали за внешний вид на выступлении, а суд вернул иск Любови Успенской к Филиппу Киркорову. Какие последние новости шоу-бизнеса известны 14 июня?

Кто потратил деньги Пугачевой

Шоумен Стас Барецкий в беседе с NEWS.ru заявил, что все деньги певицы Аллы Пугачевой потратил ее муж Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По словам экс-участника группы «Ленинград», юморист тратил сбережения заслуженной артистки СССР на свои шоу-программы.

«Пугачева попала в секту. Все ее деньги Максим Галкин благополучно на свои шоу-программы потратил. Алла Борисовна, конечно, сейчас в очень плохом состоянии. Я готов ее взять к себе на полный пансион», — заявил шоумен.

Барецкий отметил, что готов обеспечить Примадонне полное проживание, чтобы певица могла восстановить здоровье. При этом он рассказал, что уже помогает Пугачевой финансово, но все деньги забирает себе Галкин.

«Выделю ей полное проживание, чтобы она жила нормально, восстанавливала здоровье. Ни для кого не секрет, что я ей помогаю финансово как могу. Есть одно препятствие в лице Максима Галкина, который у нее все деньги эти забирает», — заключил Барецкий.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алла Пугачева и Максим Галкин

Почему Лолиту опять критикуют

Поклонники назвали вызывающим и смелым мини-платье, в котором певица Лолита Милявская выступила на вечеринке в московском ресторане. Соответствующая публикация появилась в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) журналиста Марии Ремизовой.

В комментариях под снимками 60-летней артистки некоторые зрители отметили, что история с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой «ничему не научила» Лолиту.

«Опять за свое, не прошло и полугода после „голой“ вечеринки. Или ей кажется, что все забыли и „это — другое“?» — возмутилась в комментариях подписчица Надежда.

Зрительница Светлана отметила, что Лолита никогда не была пуританкой, поэтому такие платья для нее — норма. Поклонник Николай призвал остановить критику артистки и подчеркнул стройность ее ног.

«Не нравится — не смотрите. Она на частной вечеринке выступает, там нет детей», — заступилась за певицу комментатор Елена.

Что Лолита сказала о группе «Король и Шут»

Панк-группа «Король и Шут» отличалась необыкновенной энергетикой и сильными текстами, заявила Лолита 14 июня на Премии МУЗ-ТВ.

«В музыке „Короля и Шута“ мне нравятся тексты и бешеная энергетика. Еще мне нравится, что они заложили собственный тренд, которому теперь можно только подражать. Они заразны в хорошем творческом смысле», — передает слова артистки корреспондент NEWS.ru.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Лолита Милявская

Она также вспомнила, что раньше ее отношение к «Королю и Шуту» было снобистским. По словам Лолиты, потом коллеги по сцене рассказали ей, что ее образ и поведение очень похожи на панковские манеры.

«Я не была знакома с Михаилом Горшеневым и не была ни разу на концерте. Я очень жалею, что была снобом и говорила: „Это не моя музыка!“ На деле музыканты старшего поколения мне объяснили, что я имею отношение к панку. Поэтому я нашла своих, это мой панковский прайд», — добавила певица.

Какие последние новости о Киркорове 14 июня

Басманный суд Москвы вернул певице Любови Успенской ее иск о защите чести и достоинства к народному артисту России Филиппу Киркорову на 10 млн рублей, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.

«Дело возвращено заявителю. Неподсудно данному суду», — сказано в картотеке.

До этого Успенская потребовала удалить все публикации, в которых упоминалось интервью Киркорова. Недовольство у певицы вызвали слова артиста о том, что она «попрошайка, которая выклянчивает шмотки и подарки». Кроме того, она ждет от Киркорова публичного опровержения всех сделанных заявлений.

Ранее сообщалось, что в Москве начался суд Киркорова и Успенской. По словам адвоката поп-короля Александра Добровинского, Успенская «наговорила гадостей про Киркорова», за что он потребовал компенсацию в 10 млн рублей. Защитница певицы Елена Сенина назвала сумму иска неуместной.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Филипп Киркоров и Олег Майами

14 июня на красной дорожке Премии МУЗ-ТВ Киркоров признался, что решил попробовать себя в юморе благодаря шоу «Звезды», где он соревновался с комиком Денисом Дороховым за главный приз. По словам певца, которые передает корреспондент NEWS.ru, вскоре их комедийный дуэт появится на больших экранах — они вместе сыграют в фильме «Братья».

«Это только начало. Юмор... Впереди у меня съемки полного метра в фильме — „Братья“ называется. И мы с Дороховым будем играть главные роли. Из проекта „Звезды“, где мы с Дороховым соревновались за главный приз, родилась идея продюсеров нас соединить в одном кино», — рассказал артист.

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