Последние новости шоу-бизнеса 13 мая: что с Гагариной, Королевой, Ургантом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наташа Королева

Певица Полина Гагарина рассказала, что ревела из-за ухода от Константина Меладзе, а шоумена Ивана Урганта и заслуженную артистку РФ Наташу Королеву не выпустили на сцену. Какие последние новости шоу-бизнеса сегодня?

Почему Гагарина ушла от Меладзе

Исполнительница хита «Драмы больше нет» в интервью Надежде Стрелец на ее YouTube-канале рассказала, почему прекратилось ее сотрудничество с известным продюсером в 2014 году. По словам певицы, инициатором такого решения стала его бывшая супруга, певица Вера Брежнева.

«Было тяжело. Я уже все поняла, когда он мне позвонил и сказал, что нам нужно встретиться», — вспомнила артистка.

При этом Гагарина не стала лезть глубже и узнавать истинные мотивы Брежневой, которыми она руководствовалась. Тем не менее певица призналась, что не смогла найти общий язык с экс-солисткой группы «ВИА Гра».

«Мы с ней никогда не дружили. Никогда не общались. Как-то не сложилось. Я, мне кажется, могу дипломатично и хорошо общаться, могу найти общий язык. Это часть моей профессии. <...> Но там — нет», — объяснила Гагарина.

Исполнительница признала, что искренне сожалела о разрыве плодотворного сотрудничества с продюсером и еще месяц «ревела» после «расставания» с Меладзе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Полина Гагарина

Что случилось с Ургантом

Шоумена исключили из списка участников концерта «Заезжий музыкант» в Москве, сообщает MSK1.RU. Мероприятие было посвящено столетию со дня рождения поэта Булата Окуджавы. По данным портала, имя Урганта убрали из афиши «Заезжего музыканта» за несколько дней до проведения концерта, который состоялся 11 мая.

Перед началом мероприятия на сцену вышла Ольга Окуджава. Она принесла зрителям извинения за то, что программа была изменена. Имя шоумена женщина не произнесла. Кроме того, Ольга Окуджава не назвала причины, по которым организаторы должны были изменить программу.

«В этом году я вышла для того, чтобы принести вам глубочайшие извинения за изменения нашей афиши. Поверьте, для нас, устроителей этого вечера, это был такой же шок, как и для вас. И вдобавок это было достаточно поздно сделано. Мы получили эти известия 7 и 8 мая. Стало очень сложно как-то решиться проводить концерт», — сказала вдова Окуджавы.

Почему Королева не выступила в Кремле

9 мая исполнительницу хита «Маленькая страна» не увидели на концерте в честь Дня Победы, что вызвало широкий общественный резонанс. Выяснилось, что артистка выходила на сцену, однако из телеэфира ее по каким-то причинам вырезали.

Для выступления певица выбрала песню «Только ты не умирай», написанную еще в 1990-х. На сцене Королева появилась в длинном закрытом платье с цветочным рисунком. Кроме того, на груди артистки была георгиевская лента, что было воспринято как скрытое послание звезды президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Сама артистка в разговоре с MK.RU призналась, что не знает, почему ее выступление пропало из эфира. Тем не менее Королева уверена, что свою главную задачу в Кремле она выполнила.

«Когда мне предложили участвовать в концерте ко Дню Победы, мы с режиссером концерта Мариной Худиной выбрали именно эту композицию. Хотели напомнить зрителям и слушателям, что сила женской любви и веры в самых сложных, порой безвыходных ситуациях способна совершить чудо, вернуть жизнь любимому человеку, укрыть от пули и спасти от беды! Эта песня и история, связанная с ней, несет важный посыл. Особенно сейчас, в сложное время, когда столько жен и матерей ждут своих сынов, отцов, мужей и братьев из зоны боевых действий! Судя по реакции зрителей, у меня это получилось. А для меня как для артиста это самая высшая награда!» — рассказала исполнительница.

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