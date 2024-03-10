Последние новости шоу-бизнеса 10 марта: что с Киркоровым, SHAMAN, Ивлеевой

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SHAMAN (Ярослав Дронов), Филипп Киркоров, Анастасия Ивлеева

Режиссер «Слова пацана» восхитился Филиппом Киркоровым, SHAMAN радует заключенных, а Анастасия Ивлеева могла примкнуть к «Отрядам Путина». Какие последние новости российского шоу-бизнеса 10 марта?

Как Киркоров выступил на шоу «Звезды»

Вечером 9 марта на телеканале НТВ состоялась премьера шоу «Звезды». 10 наставников привлекли в свои ряды популярных представителей отечественного юмора и эстрады, чтобы побороться за главный приз — 20 млн рублей.

Каждый из звездных наставников телепроекта пожертвовал 2 млн рублей в призовой фонд. Все собранные средства уйдут на благотворительность. Ведущим шоу стал комик Азамат Мусагалиев, а в состав жюри вошли лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков, резидент Comedy Club Гарик Харламов, режиссер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жора Крыжовников, дизайнер Артемий Лебедев и блогер Валя Карнавал.

Как отмечает StarHit, наибольшие овации достались народному артисту России Филиппу Киркорову. Певец выступил в костюме борца и рассмешил даже Лебедева, который практически весь выпуск оставался равнодушным к номерам звезд.

Чувство юмора Киркорова высоко оценил и режиссер «Слова пацана». Как отметил Крыжовников, номер поп-короля — «вершина вечера».

«Это, не побоюсь этого слова, вершина сегодняшнего вечера. Еще вот что я понимаю, здесь смелые люди: и звезды, и ребята. То, что соединились, не побоялись высечь из этого пламя, — это круто», — заявил режиссер.

Споет ли SHAMAN в мужской колонии

8 марта певец SHAMAN (Ярослав Дронов) в своем Telegram-канале сообщил, что организовал концерт для сотрудниц и осужденных в Можайской женской колонии ИК-5.

«Благодарю всех прекрасных дам учреждения, в том числе сотрудниц ФСИН, за горячий прием и несмолкающие аплодисменты! Судя по вашей реакции, с задачей поднять вам настроение мы справились на отлично!» — написал SHAMAN.

В Telegram-канале ФСИН появились фотографии с концерта Дронова. SHAMAN выступил в актовом зале женской колонии с коллективом из трех музыкантов, пообщался и сфотографировался с осужденными и сотрудницами учреждения. Девушки подарили ему портрет и картину с волком.

Криминалист Михаил Игнатов в беседе с NEWS.ru выразил сомнения, что SHAMAN может дать подобный концерт в исправительной колонии для мужчин. Как отметил специалист, отбывающие в ИК наказание граждане не входят в аудиторию Дронова.

«В мужские колонии тоже ездят артисты, но больше представители русского шансона, авторской песни. Тексты песен специфические, а Ярослав Дронов выступает совершенно в другом амплуа, думаю, SHAMAN не поедет в мужскую колонию, это не его аудитория», — указал Игнатов.

Ивлеева вступит в «Отряды Путина»?

Недавно в Telegram-канале «Отряды Путина Z» появилось видеообращение участниц движения из Краснодара к блогеру и телеведущей Анастасии Ивлеевой. Активистки отметили, что верят в искренность раскаяний девушки по поводу организации скандальной «голой» вечеринки, которая состоялась 20 декабря в московском клубе «Мутабор». Пенсионерки пригласили блогера в кубанскую столицу, пообещав научить готовить, шить, вязать и «любить страну».

9 марта женщины получили несколько букетов тюльпанов и открытки с подписью «Настя Ивлеева», автор текста которых благодарит пенсионерок за приглашение и обещает приехать в Краснодар. Фотографии бабушек с цветами опубликовали в Telegram-канале «Отряды Путина Z».

Неизвестно, действительно ли Ивлеева прислала активисткам «Отрядов Путина» цветы и открытки, их подлинность не подтверждена. Комментариев со стороны телеведущей не поступало.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

Гагарина уходит со сцены?

Во время праздничного сольного концерта в Санкт-Петербурге в честь 8 Марта певица Полина Гагарина перед 15-тысячной аудиторией, собравшейся в Ледовом дворце, объявила о планах «уйти на пенсию». По словам артистки, она возьмет сценическую паузу после своего концерта в «Лужниках» 29 июня.

«На пенсию! Если честно, в отпуск обязательно. Но после концерты будут происходить гораздо реже, чем они были. Они будут проходить в другом формате. Потому что, мне кажется, уже пора», — заявила Гагарина со сцены, общаясь со зрителями.

Концерт в «Лужниках» исполнительница хита «Спектакль окончен» назвала итоговым посланием своим поклонникам. В планах Гагариной преподнести выступление как фильм, наполненный важными словами.

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