Последние новости шоу-бизнеса 1 мая: что с Киркоровым, Пугачевой, Ивлеевой

Фото: Иллюстрация/NEWS.ru

Певец Филипп Киркоров признался, что молчал 40 дней после теракта в «Крокус Сити Холле», Аллу Пугачеву заметили на Кипре, а блогер Анастасия Ивлеева удалила все фото и видео со своей страницы в соцсети. Каковы последние новости шоу-бизнеса 1 мая?

Что Киркоров сказал о теракте в «Крокусе»

30 апреля народный артист России отмечал свой 57-й день рождения. Поп-король представил новую композицию «Дальше буду жить», которую ему подарила певица Манижа.

«Я держу обещание, которое дал 30 лет назад. Всегда я делаю премьеру 30 апреля. Сегодня это новая песня „Дальше буду жить“, которую мне подарила талантливая Манижа. Спасибо Маниже за эту исповедь. Сегодня я — заново родившийся человек, преобразившийся не только телом, но и душой. Я готов к новым свершениям, новым проектам! Сегодня мне 57 лет! И я рад и горд, называя эту цифру», — написал Киркоров в своем Telegram-канале.

Певец напомнил, что 30 апреля для него — день скорби. В этот день, 30 лет назад, умерла его мать. Кроме того, артист признался, что молчал 40 дней после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Жертвами этой трагедии стали 145 человек.

«Я молчал 40 дней... Но сегодня, в свой день рождения, мне хочется петь. Хочется жить. Наступил мой новый год, год больших надежд, год больших проектов. Год, который перевернул мою жизнь, уходит в историю, оставляя грубый след на моем сердце. С годами мы должны черстветь, закаляться, но я не могу... 40 дней я молчал, 40 дней с момента бесчеловечной трагедии в „Крокусе“ остановилось для меня время. И вот сейчас в тот день, когда моя прекрасная мама подарила мне жизнь, я хотел бы поблагодарить прошлый год, год больших трагедий, год утрат, год, перевернувший и встряхнувший меня», — добавил исполнитель.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Где сейчас Пугачева

Певицу заметили на Кипре в компании мужчины, похожего на режиссера Кирилла Серебренникова. Как уточняется, Примадонна и ее супруг Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сходили с ним в один из ресторанов в Лимасоле. По данным источника, там сейчас проходит кинофестиваль, что объясняет присутствие режиссера на острове.

«В Лимасоле часто можно услышать русскую речь, но эту семейку обсуждают редко — когда где-нибудь увидят. Но никто на них не бросается с просьбой сделать фото. Сестра рассказала, что Пугачеву с Галкиным видели на днях в ресторане с мужчиной, очень похожим на режиссера Кирилла Серебренникова, тут как раз идет какой-то кинофестиваль, поэтому возможно, что это был он. Видели певицу также еще раньше с друзьями на фермерском рынке», — рассказала местная жительница в беседе с KP.RU.

Ранее Пугачеву вместе с Галкиным заметили на одной из улиц Кипра. Артистка была одета в пижаму зеленого цвета, а ее супруг — в белую футболку и шорты. По информации СМИ, Примадонна, опираясь на Галкина, с трудом передвигалась, при этом выглядела она сгорбленной и худой.

Почему Ивлеева удалила контент со своей страницы в соцсети

Телеведущая и блогер удалила все фото и видео со своей страницы в Instagram (деятельность в РФ запрещена), где у нее около 18 млн подписчиков. Точное время исчезновения публикаций неизвестно, однако первые сообщения СМИ об этом появились 30 апреля после 16:00. Причина такого решения на настоящий момент неизвестна.

При этом впервые с 23 марта новая публикация появилась в Telegram-канале Ивлеевой. Блогер выразила соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Пост посвящен 40 дням с момента трагедии.

«40 дней — важный рубеж для души человека. Давайте сегодня вспомним погибших, помолимся за упокоение их душ, по возможности поможем нуждающимся рядом с нами и сделаем это в память об ушедших», — написала она.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

Как Сердючка страдал из-за бойкота в России

Певец Андрей Данилко, известный своим образом Верки Сердючки, столкнулся с бойкотом в России после Евровидения, рассказал продюсер Сергей Лавров. По его словам, это принесло артисту определенные страдания. Говоря о его песне с Евровидения, продюсер отметил, что артист хотел хайпануть, однако это вылилось в неприятные для него последствия.

«Все обрушилось из-за Евровидения. Андрей, конечно, не говорит, но я думаю, что с этой фразой „Раша, гудбай“ он хотел хайпануть изначально. Знал, что националистические настроения в Европе есть. Думаю, что на них эта фраза и была рассчитана. А потом его поперли везде — то же самое, как с „голой“ вечеринкой», — рассказал Лавров.

Он добавил, что Данилко является большим фанатом российских артистов. По словам продюсера, в новогодние праздники он зарабатывал по несколько миллионов евро. Теперь же Данилко довольствуется небольшими концертами на Украине.

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