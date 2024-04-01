Последние новости шоу-бизнеса 1 апреля: что с Киркоровым, Орбакайте, SHAMAN

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров рассказал о ссоре с Давой, жители Нью-Йорка не хотят идти на концерт Кристины Орбакайте, а SHAMAN угрожает опасность. Какие последние новости шоу-бизнеса 1 апреля?

Почему Киркоров поссорился с Давой

Народный артист России в эфире шоу «Маска» заявил, что исполнитель Дава (настоящее имя — Давид Манукян) умеет притворяться и создавать положительный образ. Поп-король предположил, что рэпер скрывается за маской Акулы, но не угадал — за ней прятался исполнитель Артем Качер. Дава при этом позже обвинил его в несправедливом судействе.

Звезды раньше имели рабочие и приятельские отношения, однако в последнее время перестали говорить друг о друге в интервью. Из-за этого появились слухи о конфликте между знаменитостями. Киркоров даже неоднозначно высказался о способностях Манукяна и назвал его репертуар специфическим.

Что с концертами Орбакайте в Нью-Йорке

Певица Кристина Орбакайте анонсировала концертный тур по США, однако высокие цены на ее выступления разочаровали поклонников, сообщает источник. Стоимость билета на ее выступление в баре Нью-Йорка Level составляет $350–450, а также налог и чаевые официантам. Отмечается, что многие люди бронировали столики в этом заведении еще до оглашения ценника на входной билет.

«А губа не треснет? <...> Люди, у которых уже была договоренность, должны придерживаться прежнего контракта, а не выставлять новую сумму за «специального гостя», — приводит KP.RU слова сетующих на цены гостей.

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва» Кристина Орбакайте

Что произошло между Валерией и Тодоренко на шоу «Маска»

Телеведущая Регина Тодоренко во время нового выпуска «Маски» на телеканале НТВ рассказала, что певица Валерия, входящая в состав жюри на телешоу, называет ее «мозгополоскушкой». Кроме этого, блогер призналась в «зависимости» от стирки своих и чужих вещей.

«Я постоянно стираю свои вещи, но и чужие. Филипп, если нужна помощь, обращайтесь», — предложила Тодоренко, обратившись к Киркорову.

После неожиданного заявления телеведущей участник программы Енот пошутил, что, выходит, она «тоже полоскушка». Такое замечание не оставил без внимания Киркоров.

«На уши она точно полоскушка», — подчеркнул певец.

Какие последние новости о SHAMAN

Продюсер Виктор Дробыш заявил, что певцу SHAMAN (Ярослав Дронов) нужно сосредоточиться на лирических композициях. Несмотря на текущий успех, его злободневные песни в конечном счете могут привести к снижению популярности, считает Дробыш.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru SHAMAN (Ярослав Дронов)

«У него другая опасность: он может не стать лирическим артистом, которого полюбят женщины именно за лирику. SHAMAN стал очень политизированным. Может, у него это не специально получилось. Он выбрал эту дорогу, и народ его поддержал в этом. Но с этого трудно будет соскочить. Мой совет ему: попробовать немножко удариться в лирику искреннюю, настоящую, в которую поверят люди», — заявил продюсер в беседе с порталом prozvezd.info.

Дробыш также прокомментировал слухи о недоброжелательном отношении к Дронову со стороны других артистов, в частности певца Леонида Агутина. Продюсер отметил, что это всего лишь сплетни, а самому Агутину явно не приходится завидовать молодым исполнителям.

«Я не думаю, что Агутин завидует Ярославу. Мне кажется, что Агутину самому может позавидовать любой исполнитель. Вы можете выехать на любой проспект и увидеть афиши Леонида. Так что я думаю, что это глупая сплетня», — отметил Дробыш.

Сейчас SHAMAN продолжает гастрольный тур по России. В ближайшее время его концерты состоятся в Ростове-на-Дону (2, 3, 4 апреля), Таганроге (6, 7 апреля), Уфе (20 апреля), Ижевске (22, 23 апреля), Набережных Челнах (25 апреля), Раменском (7 мая), Рязани (12 мая), Люберцах (13 мая), Чехове (15 мая), Кондопоге (24 мая), Мурманске (26 мая) и Архангельске (28 мая). Также у SHAMAN уже запланировано выступление на 2025 год — 9 марта он выступит в Москве.

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