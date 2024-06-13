После отъезда Скриптонит продолжает зарабатывать десятки миллионов в России Mash: Скриптонит заработал свыше 26 млн рублей после отъезда из России

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Скриптонит (настоящее имя — Адиль Оралбекович Жалелов)

Переехавший в Казахстан после начала СВО известный исполнитель и продюсер Скриптонит (настоящее имя — Адиль Оралбекович Жалелов) продолжает вести бизнес в России и зарабатывать миллионы: доход его лейбла в 2023 году составил 26,3 млн рублей. Однако на корпоративах он отказывает выступать даже за двойную оплату, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным портала, в 2021 году студия звукозаписи Скриптонита «Musica36» заработала 48,8 млн рублей. Доходы составили 271,1 млн рублей, расходы — 222,3 млн рублей. Данных за 2022 год нет, но известно, что на налоги лейбла ушло 3,5 млн рублей.

В прошлом году компания заработала всего 821 тысячу рублей: доходы — 26,3 млн рублей, расходы — 25,6 млн рублей, — сообщает Mash.

Кроме того, по данным портала, у рэпера в России продолжает работать еще один бизнес в области искусств.

В настоящее время Скриптонит выпускает альбомы на русском и зарабатывает на стримингах.

Ранее стало известно, что полиция проверяет российского рэпера Элджея и бывшего мужа блогера Насти Ивлеевой на пропаганду наркотиков. Активисты выразили опасение по поводу его предстоящего выступления на музыкальном фестивале «Черника Music Fest». По их мнению, артист пропагандирует употребление запрещенных веществ.