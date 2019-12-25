https://static.news.ru/photo/6b28c954-27bd-11ea-8081-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Терешкович Фото: yekaterinatereshkovich/instagram.com

После очередного курса лечения от алкоголизма у 64-летней супруги звезды шоу «Дом-2» появился возрастной поклонник. Некий Владимир призвал Екатерину Терешкович развестись с Гогеном Солнцевым. Впрочем, и сам шоумен не прочь избавиться от жены и намерен провести новогодние каникулы с подругой Лидией.

Последние новости из жизни семьи Солнцева стали известны благодаря программе «Андрей Малахов. Прямой эфир». Ведущий показал видеообращение, в котором зритель программы Владимир Ильич признаётся, что ему нравится Екатерина.

Она мне кажется очень красивой, нежной, восторженной, умной. Такой человек, как Гоген, недостоин её. Надеюсь, ваша передача позволит мне познакомиться с ней, — отметил Владимир.

Мужчине удалось лично увидеться с Екатериной. Он вручил ей букет цветов и заявил, что Гоген позорит весь человеческий род.

Разведитесь с ним, нельзя жить с человеком, который вас бьёт, — подчеркнул влюблённый.

При этом Солнцев публично заявил, что супруга самовольно покинула лечебное заведение. По его словам, Терешкович в момент последней встречи в нетрезвом состоянии избила его. Известно, что пока Екатерина лечилась от алкоголизма в клинике, Гоген появлялся в компании её дочери Полины, они даже ездили вместе отдыхать. Но однажды та пришла к нему в гости с тортом и шампанским и застала там некую девушку Лиду. Как только Полина поняла, что на той пеньюар её матери, накинулась на неё с кулаками.

Гоген привёл новую подругу в студию к Малахову. Шоумен рассказал, что планирует встретить Новый год на море за границей. Он признался, что компанию в поездке ему составит подруга Лидия Александровна. Терешкович набросилась на неё, пытаясь разодрать лицо. Гоген настаивает, что его жена ещё не избавилась от пристрастия к алкоголю и хочет отправить её на очередной курс лечения, писал NEWS.ru.