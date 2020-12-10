«После 40 поздно»: Василиса Володина рассказала, кому надо торопиться жить

https://static.news.ru/photo/75634460-3b2d-11eb-9da6-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/vasilisa.volodina

Звёздный астролог, эксперт шоу «Давай поженимся» Василиса Володина перечислила даты рождения людей, перед которыми рано «закрываются двери» как в карьере, так и в личной жизни.

Как пояснила Володина, посмотрев на гороскопы людей, астролог сразу видит, кому из них надо как можно раньше начать реализовываться в выбранной сфере и даже планировать продолжение рода.

Есть люди, которые с детства одарены каким-то талантом, особенными способностями, но со временем эта выдающаяся черта может «выдыхаться», бледнеть, сравниваясь со способностями окружающих, — пояснила эксперт.

Так, некоторые люди заводят первого ребёнка в 42 года, а кому-то в 32 уже поздно думать об этом. То же и в карьере: у некоторых «выстреливает» ближе к пенсионному возрасту, а другим необходимо приложить усилия сразу после учёбы, чтобы закрепиться и успеть достичь чего-то в профессии, утверждает астролог.

Сегодня я дарю вам ещё один уникальный расчёт — в карусели вы найдёте даты рождения тех самых людей до 40 лет, кому важно рано стартовать. Сделать что-то в своей жизни, не затягивая до предпенсионного возраста. Ибо потом двери имеют особенность закрываться. Пусть этот пост будет волшебным пинком, чтобы все они успели, — написала Володина в Instagram.

Астролог перечислила даты рождения людей, появившихся на свет после 19 января 1980 года, которым нельзя откладывать жизнь «на потом».

Как сообщал NEWS.ru, исследование показало, что каждый шестой владелец бизнеса обращает внимание на знаки зодиака при найме специалистов. При этом при найме соискателя на руководящую позицию знак зодиака учитывают 75% работодателей. По данным опроса, проведённого сервисом «Работа.ру», астрологические тонкости учитывает каждый пятый предприниматель при поиске кандидата в IT-специалисты. Также знак зодиака оказался важен при найме на работу офис-менеджеров, специалистов в сфере продаж и обслуживания, маркетологов и курьеров.