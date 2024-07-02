«Пошлость и нецензурщина»: комику Соболеву запретили выступать в Костроме Выступления комика Соболева назвали ерундой и запретили ему выступать в Костроме

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Илья Соболев

Комик Илья Соболев опубликовал в Telegram-канале юмористический ролик, в котором посмеялся над отказом руководства костромского ДК в проведении его выступления. По словам юмориста, чиновники не разрешили ему выходить на сцену из-за мата, «ерунды и полного бреда» в выступлениях. Соболеву также указали, что его концерты «понижают культурный уровень» зрителей. В опубликованном ролике получивший отказ юморист с грустью ходит по улицам, нюхает цветы, а в подписи к видео сообщает, что это «разбило его сердце».

Жанр стендапа понижает культурный уровень наших граждан. На нашей сцене размещены герб и флаг страны, как вы представляете себе выступление Соболева? Мы ставим заслон пошлости и нецензурщине. Мы вынуждены вам отказать, — говорится в официальном письме Соболеву.

В 2023 году Соболев попал в скандал с авиакомпанией «Аэрофлот», после чего проверкой ситуации занялась Генпрокуратура РФ. О неприятном инциденте рассказал сам комик в своем Telegram-канале. Он с женой и тремя детьми, младшему из которых всего полгода, собирался лететь на отдых на Мальдивы и для комфорта супруги с грудным ребенком повысил ее класс билета до бизнеса. При этом сам Соболев с двумя дочерьми был в экономклассе.

Уже в самолете старший бортпроводник сообщил супругам, что лететь младенец должен с отцом, а не матерью. Оказалось, что на стойке регистрации грудничка почему-то прикрепили к месту комика, а не его жены, хотя они об этом не просили.