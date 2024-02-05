«Пошла поперек себя»: Садальский назвал истинную причину отъезда Пугачевой Садальский: уехав из России, Пугачева пошла «поперек себя»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский заявил, что в России у Аллы Пугачевой «было всё», и у нее не было необходимости покидать страну. В интервью aif.ru он выразил мнение, что отъезд Примадонны в Израиль можно объяснить чисто женскими мотивами. Пугачева, по словам Садальского, стала «рабой любви» и, не желая расставаться с семьей, фактически пошла «поперек себя».

Она как жена декабриста туда поехала, мне ее жаль в этой ситуации, потому что Алла тут пошла поперек себя, — сказал он.

Он убежден, что певица эмигрировала из-за своего мужа Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Именно из-за него, считает Садальский, Пугачева потеряла народную любовь и возможность находиться на Родине.

Есть такая русская пословица: любовь зла, полюбишь и козла, — подытожил актер.

В декабре Примадонна вместе с мужем посетила юбилей лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Израиле.

По информации НТВ, из Израиля Пугачева и Галкин вернулись на Кипр, куда переехали в конце октября 2023 года. После новогодних праздников артисты вместе с детьми собирались отправиться в Лондон, однако ведущий шоу «Сорян, это пранк» Сурен Каграманов заявил, что супруги переедут в США, где Примадонна имеет недвижимость.