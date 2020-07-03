Посетившую монастырь Волочкову будут судить в Москве

https://static.news.ru/photo/36b0a45a-bd43-11ea-8890-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: volochkova_art/instagram.com

Материалы административного дела в отношении балерины Анастасии Волочковой, посетившей Серафимо-Дивеевского монастырь в закрытом на карантин нижегородском Дивееве, переданы в Москву.

Районный суд направил дело в столицу после ходатайства Волочковой о разбирательстве по месту жительства. Также в Москву передано дело водителя балерины, передаёт «Московский комсомолец» со ссылкой на пресс-службу судов Нижегородской области.

Ранее стало известно, что бывшей приме Большого театра, приехавшей в село вопреки карантину, грозит штраф от 1 тысячи рублей, её спутнику — от 15 тысяч. О переносе рассмотрения дела в Москву просил и водитель Волочковой.

Балерина посетила Серафимо-Дивеевский монастырь в конце июня. На своей странице в Instagram она разместила снимки в ярких платьях на фоне святыни и решила призвать «к совести» губернатора Глеба Никитина, закрывшего святыню от людей.

В свою очередь глава Нижегородской области не стал медлить с ответом. В своём аккаунте он сообщил, что решение закрыть село на карантин было вызвано вынужденными мерами. Количество заражённых на душу населения в селе в 1,6 раза больше, чем в Москве.

Никитин отметил, что закон един для всех, в том числе для звёзд шоу-бизнеса, поэтому всем нарушителям будут выписаны штрафы. Комментируя высказывание Волочковой, политик заявил, что «известность — это не привилегия и не вседозволенность, это прежде всего ответственность за тех, кто может на тебя равняться».

Ранее правительство Нижегородской области подтвердило заражение 76 человек в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре. С 25 апреля село Дивеево закрыли на карантин. К 27 апреля там было подтверждено 77 случаев заражения, за пределами монастыря COVID-19 был диагностирован только у одного человека.

Карантин в Серафимо-Дивеевском монастыре был отменён с 11 июня, однако село Дивеево по-прежнему остаётся закрытым из-за сложной эпидемиологической обстановки, писал NEWS.ru.