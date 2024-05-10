Поругалась с Кудрявцевой, лишила дочь квартиры: все о скандалах Волочковой

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анастасия Волочкова и Никита Джигурда

Во время отдыха на Мальдивах балерина Анастасия Волочкова заявила, что бросила пить алкоголь, позже публично поссорилась с телеведущей Лерой Кудрявцевой и юристом Екатериной Гордон. NEWS.ru вспоминает другие яркие скандалы из жизни экс-танцовщицы Большого театра.

Почему Волочкова поссорилась с матерью после аборта от Керимова

После расставания с предпринимателем Сулейманом Керимовым, с которым Волочкова более трех лет встречалась в 2000-х, ее жизнь сильно изменилась. Спустя время балерина заявила, что отношениям с бизнесменом помешала ее мать Антонова Тамара Владимировна. В интервью психологу Ларисе Серовой Волочкова предположила: женщина попросту ревновала и пыталась манипулировать.

«Она лила ему в уши такое про меня! А мне про него! Из женской ревности? Конечно! У нее ни работы, ни профессии, ни мужчины. Сама фригидна. Папа ее оставил. И что?» — рассказала Волочкова в шоу «Психореалити».

Танцовщица призналась, что мать полностью контролировала ее жизнь. 48-летняя балерина не скрывает, что до сих пор не может простить Тамару Владимировну.

«Мама приезжала и ночевала. Она лежала на диванчике, не спала, контролировала. И потом утром рассказывала, как громко мы занимаемся сексом, мол, уже весь дом взбудоражен. Я должна была тогда выпереть ее из квартиры», — говорила Волочкова.

В 2019 году Волочкова призналась, что ради карьеры и по настоянию мамы она сделала от Керимова аборт, что и стало причиной их расставания. Также артистка заявила о регулярной ревности возлюбленного. По ее словам, бизнесмен устраивал за ней слежку, чтобы убедиться в верности.

«Я искренне его любила, на других мужчин даже не смотрела. Ни разу не дала повода для ревности. Но наши отношения это не спасло. Однажды я обнаружила, что все три года, что мы встречались, за мной следили сыщики: шло постоянное наблюдение, за мной следовала машина, и специально нанятые люди докладывали Сулейману, где я и что делаю», — рассказала Волочкова в интервью KP.RU.

Балерина предполагала, что после расставания Керимов начал мстить и мешать ее карьере в балете. В 2003 году руководство Большого театра уволило артистку. Как рассказала Волочкова в шоу «Алена, блин!», после этого бизнесмен попал в крупную автомобильную аварию в Ницце и едва не погиб. Артистка назвала эту ситуацию «бумерангом».

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Анастасия Волочкова

Из-за чего Волочкова поссорилась с дочерью

По словам Волочковой, во время ее романа с Керимовым он подарил ей роскошную квартиру в Санкт-Петербурге. Балерина призналась, что из-за этой недвижимости у них дочерью случился скандал. В интервью «Алена, блин!» Анастасия рассказала, что 18-летняя Ариадна попросила подарить ей апартаменты. Артистка отказала дочери. Как объяснила Волочкова, девочка не могла претендовать на квартиру, потому что сама балерина получила этот подарок до брака с ее отцом, бизнесменом Игорем Вдовиным.

«Я рыдала. У нас разговор был про недвижимость, про квартиру, что-то я ей там должна. Я ей сказала: „Ариша, извини, но все, что касается денег и недвижимости, это к твоему папе, который у меня забрал все деньги в 2008 году, все, которые были, — $3,5 млн. Теперь то, что папа обещал мне, — обращайся к нему“. Я ей сказала, что это моя квартира, мне ее подарил Сулейман Керимов. И если папа не гнушался спать в постели, где я спала с другим мужчиной, то, извините, я никому ничего не должна!» — заявила балерина в шоу. Волочкова впервые показала публике эти шикарные апартаменты площадью в 200 кв. м в 2020 году в программе «Звезды сошлись» на НТВ. Квартира балерины расположена в знаменитом доме Жако, который является памятником архитектуры и был построен в 1831 году по проекту Карла Росси. В здании расположено культовое кафе «Подвал бродячей собаки», где в прошлом веке собирались поэты Серебряного века. На сцене заведения пел Федор Шаляпин.

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press Анастасия Волочкова

Когда Волочкова давала интервью в нетрезвом виде

После расставания с Вдовиным Волочкова якобы начала появляться на публике в нетрезвом виде. Она периодически выкладывала видео в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) во время домашних застолий и не обращала внимания на критику зрителей.

В 2019 году Анастасию впервые заподозрили в злоупотреблении алкоголем. Некоторым зрителям показалось, что она была нетрезвой во время интервью Ксении Собчак. Кроме того, после выхода проекта звезды поссорились из-за того, что телеведущая без разрешения копалась в личных вещах балерины и показала на камеру самые интимные.

«Она поступила бесстыжим образом. Обещала сделать добрую и позитивную передачу. Она не может простить, что я стала балериной, вокруг меня всегда много мужчин, цветов. Она начала задавать мне личные вопросы в бане, после чего я заметила скрытую камеру», — прокомментировала ситуацию Волочкова в эфире YouTube-шоу «Легенда» на канале RTVi.

В начале 2023 года балерина дала интервью журналисту Алене Жигаловой и вновь оказалась в центре скандала из-за того, что находилась в кадре в нетрезвом виде. Как тогда заявила артистка, она просто устала после дня рождения.

Волочкова не раз опровергала обвинения в алкогольной зависимости. По ее словам, она имеет право выпивать «дорогое просекко» вне сцены и балетного зала.

«Все эти люди святые? Они не пьют, не курят, не танцуют, не ругаются матом? Нашли козла отпущения в лице Анастасии Волочковой. Да, это выгодно. Потому что дядя Вася пьяный, валяющийся в луже возле подъезда, никому не интересен. Полстраны у нас бухает голимую водку, а Волочкова пьет дорогое просекко со свежей клубникой на отдыхе», — высказалась балерина на пресс-конференции.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Анастасия Волочкова

Почему Волочкову прозвали Шпагатовной

Балерина часто демонстрирует «волочковский шпагат» на своих фото и видео. Сама балерина считает, что ее растяжка гармонично вписывается в разные ситуации и интерьеры. Так артистка делала шпагат на палубе яхты, возле дерева, на столе во время интервью и даже во время посещения медицинских учреждений.«Я очень дорожу этим элементом моей профессии, потому что растяжка досталась мне огромным многолетним трудом», — написала Волочкова в одном из постов в Instagram (деятельность в РФ запрещена). В комментариях поклонники часто в шутку называют балерину Настасьей Шпагатовной, а ее снимки в такой позе набирают тысячи лайком и просмотров. Самым скандальным оказался шпагат, который Волочкова сделала возле истребителя времен Великой Отечественной войны. Она опубликовала снимок, на котором закидывает ногу на крыло воздушного судна на «Мосфильме». Активисты из движения «Ветераны России» обвинили звезду в осквернении памятника воинской славы и хулиганстве, написав на нее жалобы в Следственный комитет и Генпрокуратуру.Позже выяснилось, что макет самолета был бутафорским и не имел исторической ценности, а Волочкова публично назвала обвинявших ее людей «кошелками в трущобах».

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press Анастасия Волочкова

Как Волочкова попала в скандал с Джигурдой из-за поцелуев

14 января 2024 года в Сеть попала частная видеозапись, на которой Волочкова танцует в компании актера Никиты Джигурды у себя дома. В какой-то момент он приспускает с балерины брюки и целует ее в нижнее белье. Артистка дала пресс-конференцию, сообщив, что ситуация ее расстроила, ведь видео слили люди, которых она пустила к себе домой.

«Когда я увидела, что это видео распространено на разных порталах, конечно, у меня был шок. Я была не готова, и у меня было разочарование, как я людей пустила к себе домой...» — поделилась Волочкова.

Джигурда не стал извиняться. По его словам, он не имел отношения к публикации ролика. Актер заявил, что видео мог «слить» оператор, снимавший «закрытую репетицию спектакля для взрослых», или сама Волочкова. В качестве доказательства Джигурда напомнил, что танцовщица неоднократно публиковала ролики с их совместными перформансами.

Позже Волочкова отметила, что зря осудила шоумена за публикацию кадров. Как призналась балерина, она не до конца разобралась в ситуации. Артистка предположила, что видео мог слить помощник Джигурды, который был в ее доме в тот вечер.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Волочкова и Никита Джигурда

Когда Волочкова назвала подписчиков бедными

В мае 2024 года Волочкова публично поссорилась с телеведущей Лерой Кудрявцевой и юристом Екатериной Гордон, которые призывали балерину бросить злоупотреблять алкоголем. Поводом для скандала послужил очередной пост Анастасии, в котором она обвинила подписчиц в зависти и предложила им летать на дорогие курорты, вроде Мальдивских островов, как она. В публикации Волочкова назвала поклонников неудачниками, «козлинами» и «толстожопыми».

Гордон в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) публично уличила балерину, хвастающуюся дорогим отдыхом, во лжи. По ее словам, артистка летает на курорт экономклассом, живет на дешевых виллах и возит с собой букеты роз из Москвы. Гордон назвала стыдобой попытки Волочковой выставлять напоказ свое благосостояние и оскорблять людей.

«На глазах у всей страны спивается Волочкова. Над ней ржут, ее оскорбляют, она же стабильно пишет, что ей завидуют. Кому ты врешь? Бросай бухать!» — высказалась Гордон.

В личном Telegram-канале Кудрявцева призвала спасать Волочкову от пьянства. Она заявила, что нужно не глумиться над балериной, а оказать ей помощь.

Волочкова резко ответила на обвинения. Она заявила, что не понимает критику Кудрявцевой и Гордон. По ее словам, она может жить так, как ей хочется, поскольку в свой жизни все заработала собственным трудом. Волочкова напомнила ведущей шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ о ее недавнем расставании с мужем из-за его возможного пристрастия к алкоголю.

«Помогите себе сами и спасайте себя, живите своей жизнью, а не моей и будьте добрее. Одна мужа опозорила и бросила, вторую — муж. Ни одной, ни второй гордиться особо нечем, а удобно докопаться до Волочковой. Меня вообще это не задевает, мне не интересно мнение этих людей», — высказалась балерина.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Волочкова

В какие еще скандалы попадала Волочкова

В 2011 году балерина устроила откровенную фотосессию на Мальдивах, прикрыв свое тело камешками с пляжа. Позднее ее снимки стали мемами.

В 2017 году в Сеть слили интимную переписку Волочковой с молодым блогером Черменом Дзотовым. После этого балерина заявила, что не видит в общении со свободными мужчинами ничего предосудительного.

В 2019 году Волочкова судилась со своим бывшим водителем Александром Скиртачом, который, по уверениям звезды, присваивал себе ее гонорары. Сотрудник балерины обвинил ее в сексуальных домогательствах. Скандальную встречу Волочковой и Скиртача показали в эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ.

В 2020 году, во время карантина, танцовщица снова угодила в скандал, поехав в женский монастырь в Дивеево. Местные жители возмутились тем, что балерине разрешили въезд на территорию, тогда как простым смертным вход был запрещен. Правоохранительные органы выписали Волочковой штраф, после чего она поругалась с ними.

В 2021 году на Волочкову пожаловались соседи по дачному поселку Николо-Урюпино, где она проживает. Они пришли на шоу «Пусть говорят» Первого канала и рассказали, что артистка справляет нужду прямо на улице, под елочкой, и показали снимок звезды без нижнего белья.

В 2022 году Волочкова устроила скандал в самолете, прилетевшем в Шереметьево с Мальдивских островов, из-за нежелания надевать маску. Сотрудники аэропорта были вынуждены вызвать полицию.

В мае 2023 года дочь запретила Волочковой появляться на своем выпускном, куда пришли ее отец и мачеха. В ответ на это балерина назвала отношения с Ариадной «своей болью» и обвинила ее в лицемерии и предательстве.

В ноябре 2023 года экс-бойфренд Волочковой, «банщик» Сергей Кузнецов покончил с собой в московском СИЗО, где находился за насилие в отношении своей супруги из ревности. У женщины была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, внутреннее кровотечение и множественные ушибы. Балерина сообщила, что сожалеет о случившемся. По ее словам, во время их романа мужчина никогда не поднимал на нее руку.

29 ноября 2023 года певец Сергей Лазарев отказался сфотографироваться с Волочковой за кулисами музыкальной премии «Золотой Граммофон». Тогда танцовщица отметила, что не обижена на артиста. Однако спустя несколько дней балерина назвала музыканта «нищебродским быдлом и неудачником» и заявила, что он завидует ей.

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