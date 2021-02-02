Порнозвезда рассказала о желании Мэнсона сжечь её заживо

https://static.news.ru/photo/cd94a868-65c6-11eb-847f-96000091f725_660.jpg Фото: filmdaily.co

Известная американская порноактриса и модель Дженна Джеймсон заявила о том, что скандальный музыкант Мэрилин Мэнсон хотел сжечь её заживо. Об этом пишет Daily Mail.

По словам Дженны, когда они с Мэнсоном были вместе, у них были странные отношения.

Мы очень быстро расстались, поскольку Мэнсон мне сказал, что фантазировал о том, как сжигает меня заживо, — призналась порнодива.

Справедливости ради, Джеймсон призналась, что музыкант ничего не делал с ней без её согласия. Правда, очень больно кусал.

Также актриса рассказала, что у Мэнсона всегда имелись довольно своеборазные сексуальные фантазии и желания. Так, он любил смотреть, как девушки ласкают себя протезами или занимаются оральным сексом с одним из участников его музыкального коллектива.

Ранее звезда сериала «Мир Дикого Запада» Эван Рэйчел Вуд заявила, что подверглась насилию и унижению со стороны музыканта Мэрилина Мэнсона. Вслед за ней в подобном признались ещё несколько девушек.

Сам Мэнсон отверг обвинения и заявил, что все интимные отношения в его жизни были по согласию.