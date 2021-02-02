Порнозвезда рассказала о желании Мэнсона сжечь её заживо

Известная американская порноактриса и модель Дженна Джеймсон заявила о том, что скандальный музыкант Мэрилин Мэнсон хотел сжечь её заживо. Об этом пишет Daily Mail.
По словам Дженны, когда они с Мэнсоном были вместе, у них были странные отношения.
Мы очень быстро расстались, поскольку Мэнсон мне сказал, что фантазировал о том, как сжигает меня заживо, — призналась порнодива.
Справедливости ради, Джеймсон призналась, что музыкант ничего не делал с ней без её согласия. Правда, очень больно кусал.
Также актриса рассказала, что у Мэнсона всегда имелись довольно своеборазные сексуальные фантазии и желания. Так, он любил смотреть, как девушки ласкают себя протезами или занимаются оральным сексом с одним из участников его музыкального коллектива.
Ранее звезда сериала «Мир Дикого Запада» Эван Рэйчел Вуд заявила, что подверглась насилию и унижению со стороны музыканта Мэрилина Мэнсона. Вслед за ней в подобном признались ещё несколько девушек.
Сам Мэнсон отверг обвинения и заявил, что все интимные отношения в его жизни были по согласию.