«Порнография и печаль»: поклонники осудили Уэста за фото с полуголой женой

Фото: JAVIER ROJAS/Keystone Press Agency/Global Look Press

Канье Уэст

Поклонники обвинили в богохульстве и порнографии американского рэпера Канье Уэста после публикации в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фото с полуобнаженной женой Бьянкой Цензори и призвали его надеть на женщину одежду. На снимке исполнитель стоит в черном комбинезоне, который прикрывает лицо, а его супруга в чулках и на каблуках позирует с оголенными спиной и ягодицами. Уэст пояснил, что снимок является обложкой к одному из его треков. Пост музыканта набрал 1,7 млн лайков в первые сутки.

Ты так много говоришь о том, чтобы быть божьим человеком, но все, что ты делаешь, говорит о другом. В твоем аккаунте порнография и печаль. Ты потерялся, брат, я не осуждаю тебя, я грешник, как и ты, но зачем это богохульство? Я верю, что Бог войдет и в твою жизнь, — написал подписчик Амбер Кауфманн.

Подписчица Абби задалась вопросом, почему исполнитель постоянно показывает обнаженную жену, отметив, что он не делал этого с матерью своих детей Ким Кардашьян. Поклонник Натан попросил музыканта изменить обложку, пояснив, что не сможет включить трек в присутствии своей матери. Пользователь Гзайл отметил, что психика артиста пострадала после развода с Кардашьян, и призвал его одеть супругу.

Когда вы настолько разорены, что только один из вас может позволить себе одежду, — пошутил подписчик Тейлор.

Ранее родственники певицы Донны Саммер обвинили Уэста в использовании семпла артистки без разрешения. Музыкант изначально обратился к семье певицы с просьбой о включении семпла в новый альбом и, получив отказ, все равно решил сделать по-своему. Речь идет о хите покойной певицы I Feel Love, написанном в 1978 году. Часть композиции Канье Уэст включил в трек Good (Don’t Die), ставший последним в его новом альбоме Vultures.