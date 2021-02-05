Порно-стримерша Белль Дельфин объяснила свой выбор буллингом одноклассников

Самая популярная в мире порно-модель и актриса Белль Дельфин рассказала, что бросила школу и начала заниматься тем, что сейчас делает, из-за злых одноклассников. Именно они своими издевательствами заставили её уйти в мир Интернета и чёрного юмора.
Сейчас девушка активно ведёт свои страницы в соцсетях, постит обнажённые фото и порно-ролики со своим участием. 21-летний блогер зарабатывает по 1,2 миллиона долларов в месяц.
Белль
Она написала целую серию скетчей про то, почему «люди любят рак».
И люди писали: «Я люблю рак, потому что так можно получить бесплатный парик. Я люблю рак, потому что так можно попасть в Диснейленд», — поделилась модель.
Скриншоты молниеносно распространились по школе, и злые дети начали травить Белль. Это заставило её замкнуться, бросить школу и заняться своей виртуальной жизнью.
Ранее NEWS.ru писал, что российская порноактриса, работающая под псевдонимом MarshSwallow, рассказала о сложностях, с которыми приходится сталкиваться представителям индустрии для взрослых.