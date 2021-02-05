Порно-стримерша Белль Дельфин объяснила свой выбор буллингом одноклассников

https://static.news.ru/photo/f7eb7dec-6816-11eb-a005-96000091f725_660.jpg Фото: belle.delphiny / instagram

Самая популярная в мире порно-модель и актриса Белль Дельфин рассказала, что бросила школу и начала заниматься тем, что сейчас делает, из-за злых одноклассников. Именно они своими издевательствами заставили её уйти в мир Интернета и чёрного юмора.

Сейчас девушка активно ведёт свои страницы в соцсетях, постит обнажённые фото и порно-ролики со своим участием. 21-летний блогер зарабатывает по 1,2 миллиона долларов в месяц.

Белль рассказала в интервью для Insider, что последней каплей стала попытка наладить отношения со сверстниками в 14 лет. Она была «странным» подростком, сообщила модель, и семь лет назад ушла в другую школу. Но новые одноклассники начали над ней издеваться за её шутки про онкологию.

Она написала целую серию скетчей про то, почему «люди любят рак».

И люди писали: «Я люблю рак, потому что так можно получить бесплатный парик. Я люблю рак, потому что так можно попасть в Диснейленд», — поделилась модель.

Скриншоты молниеносно распространились по школе, и злые дети начали травить Белль. Это заставило её замкнуться, бросить школу и заняться своей виртуальной жизнью.

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