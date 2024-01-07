Порка, Херсон, ВСУ. Как Собчак связала новый арест рэпера Vacio и ход СВО Ксения Собчак нашла связь между вторым арестом рэпера Vacio и ходом СВО

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Телеведущая и журналист Ксения Собчак в авторском Telegram-канале «Кровавая барыня» высказала мнение, что повторный арест рэпера Vacio (Николая Васильева) после «голой» вечеринки связан с политической обстановкой в стране и ситуацией на фронте. Что она еще сказала, при чем тут СВО?

За что задержали рэпера Vacio

Внимание к рэперу Vacio приковано с момента его участия в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, куда он пришел в одном носке Balenciaga на гениталиях. После мероприятия, 22 декабря, он получил 15 суток ареста за хулиганство, а также штраф за пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Музыкант должен был освободиться после ареста в районе 22:00 вечера в пятницу, 5 января. Однако 6 числа стало известно, что рэпера вновь задержали. По информации авторского Telegram-канала Собчак «Кровавая барыня», материалы дела в отношении Васильева зарегистрировал Лефортовский суд Москвы.

«Вчера Васильев должен был выйти на свободу после 15 суток административного ареста, но сразу после выхода снова был задержан. Сейчас находится в отделении полиции. Источник „Осторожно Media“ сообщил, что позже музыканта ждет новый суд. Статья та же, что и в прошлый раз — мелкое хулиганство», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала «112», Vacio обвинили в хулиганстве по ч. 2 20.1 «Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти». Ему назначили 10 суток ареста.

Фото: t.me/moscowcourts Рэпер Vacio (Николай Васильев)

Как Ксения Собчак связала аресты Vacio с СВО

Ксения Собчак в канале «Кровавая барыня» сообщила, что длительное время думала над повторным арестом рэпера Vacio и предположила, что этот процесс может быть связан с политической ситуацией.

«У меня родилась вот такая теория (повторюсь, только теория) с точки зрения нужности этого процесса властям. В первый год, когда дела на фронте можно было рассматривать по-разному с точки зрения успеха и когда звучали скептические оценки (вспоминаем „Киев за три дня“, оставленные Херсон, Изюм и так далее) — народу продавали мирную жизнь в России: никакой войны, это спецоперация, вот это все. Поэтому и концерты, развлечения, все это приветствовалось — раз молниеносной победы нет, людям надо обещать мирную жизнь вопреки всему», — говорится в сообщении канала.

По мнению Собчак, в настоящий момент ситуация изменилась, в связи с чем потребовалась «публичная порка» некоторых лиц.

«Весь 2023 год ждали украинский контрнаступ, который в итоге провалился, и все это признали. И ситуация изменилась: теперь государство хочет, чтобы народ разделил с ним не победу, а Победу. И уже война, а не спецоперация, и война — „священная“. И вот как раз отсюда и эта показательная порка — время спецоперации и сопутствующих развлечений закончено. Теперь все серьезно», — написала она в «Кровавой барыне».

Что Собчак вчера сказала про Ивлееву

По информации Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», столичное ГУ МВД передало в ГСУ СКР по Москве материалы для возбуждения уголовного дела против Анастасии Ивлеевой и рэпера Vacio.

«Столичное ГУ МВД передало в ГСУ СКР по Москве материалы на возбуждение уголовного дела в отношении участников „голой“ вечеринки — телеведущей Анастасии Ивлеевой и рэпера Николая Васильева (VACIO) по ч. 1.1 ст. 282.2 (за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации)», — сообщают авторы канала.

В публикации источника также говорится, что СК РФ с квалификацией согласился и намерен возбудить соответствующее дело.

На фоне появляющейся информации о последствиях «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой Ксения Собчак вчера выразила опасения насчет того, что блогер не уехала за границу, а осталась в России.

«Даже не знаю, радоваться или огорчаться. Надеюсь, никто ни за кем не придет», — написала она в канале «Кровавая барыня».

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