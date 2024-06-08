«Поражает масштаб»: Чеботина поделилась впечатлениями от ПМЭФ Люся Чеботина призналась, что приехала на ПМЭФ для саморазвития и знакомств

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Люся Чеботина

Петербургский международный экономический форум является местом скопления талантливых людей из разных отраслей, которые могут познакомиться и сотворить вместе что-то новое, заявила певица Люся Чеботина, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru. По ее словам, артистам нужно присутствовать на мероприятии для саморазвития, знакомств и новых познаний.

Безусловно, саморазвитие, новые знакомства, новые познания. Поражает масштаб и количество качественных стендов... Или тендеров? <...> Могу сказать, что видно, насколько ПМЭФ является центром скопления всех отраслей, всех профессионалов, всех гениев, которые здесь скопились для того, чтобы обменяться опытом, где-то что-то узнать, где-то с кем-то познакомиться и сотворить что-то новое. Поэтому в следующем году очень хочу сюда приехать, — отметила она.

Ранее Чеботина, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru о введении дресс-кода для артистов после скандального выступления Ольги Бузовой, предложила одеть гимнасток и фигуристок. По ее словам, люди просто не понимают, как бывает жарко и тяжело на сцене. В кулуарах ПМЭФ исполнительница отметила, что ее уносили с выступлений несколько раз из-за того, что она практически падала в обморок.