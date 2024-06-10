«Пора!»: Люся Чеботина высказалась о материнстве Люся Чеботина заявила о желании стать матерью

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Люся Чеботина

Певица Люся Чеботина в шоу «Дерзкая готовка» на YouTube-канале Ляйсан Утяшевой призналась, что хочет семью и детей. Девушка отметила, что сейчас ее сердце свободно для романтических отношений.

Счастливые времена еще только впереди. Мне 26, мне рожать пора! Я искренне хочу, сердечко свободно. Я никогда не смотрела на мужчин по каким-то показателям, — рассказала певица.

При этом артистка отметила, что не стремится выйти замуж. Исполнительница хита «Солнце Монако» сказала, что в браке у женщины появляется много обязанностей по дому: стирка, готовка и прочее. Чеботина указала, что подобные занятия ее не вдохновляют.

Ранее певец Юрий Киселев заявил, что у него было очень много схожих взглядов на жизнь с Люсей Чеботиной. Исполнитель назвал это дружбой, которая переросла в отношения.

Артист добавил, что благодарен Чеботиной за тот период. Однако в паре произошел разлад. Исполнитель уточнил, что не любит обсуждать свою личную жизнь, и заявил об отсутствии конфликтов с бывшей возлюбленной в прошлом. Также Киселев допустил, что если Чеботина захочет об этом рассказать, то она может поделиться. Сам исполнитель отказался выносить подробности их отношений в публичное поле.