Популярный стример рассказал о влиянии шоу «ЧБД» на карьеру Стример Бустер признал, что «ЧБД» не повлияло на его карьеру

Фото: vk.com/lilbuster

Стример Слава Бустер (Вячеслав Леонтьев)

Стример Слава Бустер (Вячеслав Леонтьев) считает, что участие в шоу «Что было дальше?» никак не отразилось на его карьере. В интервью «Вписке» на YouTube блогер рассказал, что его участие в «ЧБД» отметил рэпер Lovv66 и еще несколько человек. Однако, как заметил стример, появление в шоу не разделило его жизнь на до и после.

Я чуть-чуть мимо. Я ни один выпуск [«ЧБД»] не смотрел. Только нарезки видел. Нарезки смешные, — сказал Бустер.

Стример также признался, что чувствовал себя на съемках некомфортно. По словам молодого человека, ему было сложно раскрепоститься. Бустер считает, что испытывал волнение из-за зала, поскольку никогда не выступает перед публикой.

Ранее в Сети появился выпуск шоу «ЧБД» с народным артистом России Филиппом Киркоровым. В шоу он рассказал о ночи, проведенной с певицей Аллой Пугачевой. Поп-король также намекнул, что история о черном списке в Balenciaga из-за поддержки президента России Владимира Путина могла быть выдумана ради мемов.

Еще одним участником шоу «Что было дальше?» мог стать сын Александра Маслякова, телеведущего и заслуженного деятеля искусств РФ. Его пригласили, но он отказался.