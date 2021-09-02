Популярный комик признался, что в молодости страдал от звёздной болезни

Популярный стендап-комик Евгений Чебатков признался, что в молодости страдал звёздной болезнью. Об этом 30-летний юморист рассказал своему коллеге по сцене Славе Комиссаренко в рамках подкаста «Время от времени», запись которого доступна на YouTube.

Когда я жил в Томске и работал на радио и телевидении, у меня была локальная звёздная болезнь. Я занимался рэпом активно, выступал в каких-то клубах. <...> Не настолько, конечно, что я там требовал особого отношения везде и всегда, — рассказал Чебатков.

По словам комика, завышенные требования к окружающим и высокомерное поведение стали причиной того, что от Чебаткова отвернулось множество близких людей. Он также рассказал, что звёздная болезнь прошла в один момент, когда работая на курином заводе в Канаде, он вдруг осознал, что неоправданно завышенная самооценка может рано или поздно привести к плачевному результату.

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