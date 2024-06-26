Популярность в TikTok, уголовное дело, дочь Копеечка: как живет Монеточка

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Монеточка (Елизавета Гырдымова, внесена Минюстом РФ в список иноагентов)

Песня «Селфхарм» Монеточки (Елизавета Гырдымова, внесена Минюстом РФ в список иноагентов) находится на пике популярности благодаря пользователям TikTok. Как складывается жизнь артистки после эмиграции?

Почему завирусилась песня Монеточки «Селфхарм»

Одним из хитов нового альбома Гардымовой «Молитвы. Анекдоты. Тосты», выпущенного в 2022 году, оказалась песня «Селфхарм». Композиция некоторое время возглавляла топ «Яндекс.Музыки», а сама певица даже попала в чарт Billboard.

Трек стали использовать как фон для коротких видео. Под припев «Селфхарма» пользователи Сети делятся фото в разных эмоциональных состояниях, показывают своих любимых людей. Некоторые в своих роликах делятся секретами гармоничных отношений, в которых партнеры дополняют друг друга и поддерживают в непростых обстоятельствах, вместе преодолевая трудности.

При этом сама Монеточка удивилась тому, как восприняли ее трек. В одном из интервью она была шокирована тем, что «Селфхарм» стал ассоциироваться с песней о невероятной любви. Для самой певицы эта композиция об ужасных отношениях с абьюзивным партнером.

Монеточка назвала «Селфхарм» откровением, в котором призналась в самых позорных сторонах своей жизни. Артистка рассказала, что аудитория поняла ее трек иначе, однако она принимает эту точку зрения и считает ее правильной.

Фото: Mikhail Frolov/Komsomolskaya Pravda/GLobal Look Press Монеточка (Елизавета Гырдымова, внесена Минюстом РФ в список иноагентов)

За что Монеточке грозит уголовное дело

21 июня стало известно, что прокуратура Москвы направила в Следственный комитет материалы для возбуждения уголовного дела в отношении певицы. Надзорный орган поставил ход процессуальных проверок на контроль.

«Ход процессуальных проверок, проводимых по постановлениям прокурора в отношении <...> Гырдымовой <...>, а также принятие по их результатам решений о возбуждении уголовных дел на контроле в прокуратуре Москвы», — говорилось в сообщении пресс-службы ведомства.

В частности, в отношении Монеточки могут возбудить уголовное дело за повторное нарушение закона об иностранных агентах (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Артистку ранее дважды штрафовали на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в ее постах в социальных сетях (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).

Где сейчас Монеточка

Гырдымова перебралась за границу после начала СВО. Вместе с супругом музыкантом и продюсером Виктором Исаевым она переехала жить в Вильнюс. В тот момент знаменитость уже была на шестом месяце беременности.

Изначально Монеточка планировала рожать в Москве и выбирала клинику, доктора и доулу (компаньон до, во время беременности и после родов) для психологической поддержки, но после переезда изменила позицию. Артистка мало знала о Литве, поэтому довольствовалась тем, что нашла акушерку. 17 августа 2022 года у пары родилась дочь Нина. Девочку поклонники певицы ласково называют Копеечкой.

В Литве Монеточка забеременела во второй раз, однако скрывала свое деликатное положение, хотя многие догадывались, что она ждет ребенка. Летом артистка сама случайно проговорилась во время прямой трансляции о том, что ждет ребенка. В кадре она рассуждала, как изменились ее пищевые предпочтения, добавив, что такое у нее случалось и при первой беременности.

В январе 2024 года у нее родился сын Петр. Гырдымова рассказала, что вторые роды прошли легко и быстро. По словам артистки, рост мальчика при рождении составил 50 см.

В одном из интервью исполнительница отмечала, что в будущем хочет вернуться жить в Россию. Знаменитости не нравится находиться вдали от родителей и друзей. Планов артистка не строит и не знает, надолго ли они с мужем останутся в Литве. Принимать решения пара намерена в зависимости от обстоятельств.

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