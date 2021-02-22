«Попрошайки»: невеста Данко осудила получающих алименты женщин

https://static.news.ru/photo/ff77f406-768e-11eb-a10b-96000091f725_660.jpg Мария Силуянова Фото: siluyanova/instagram.com

Новая возлюбленная певца Александра Фадеева, известного как Данко, Мария Силуянова назвала «попрошайками» женщин, которые после развода получают алименты.

В настоящее время Силуянова воспитывает сына от предыдущего мужчины без его помощи. Недавно она купила двухэтажный дом в Ялте за 20 млн рублей и две квартиры-студии в посёлке Ливадия.

По её словам, она не подавала на алименты принципиально, так как привыкла всегда рассчитывать только на себя.

Так что пока кто-то выпрашивает эти самые алименты, я скупаю жильё! Я продала свой дом в Подмосковье, в котором не жила, и всё хорошо! Алиментщицы — просто попрошайки и бесполезные существа, в отличие от меня, — заявила женщина.

Силуянова также отметила, что предпочитает сама что-то делать, а не «бегать за вонючими штанами мужиков и унижаться, прося „три рубля“», передаёт StarHit.

Как писал NEWS.ru, ранее Силуянова назвала беззаконием и беспределом списание крупных сумм со счетов певца, которое в банке объяснили взысканием задолженности по алиментам согласно исполнительному листу.