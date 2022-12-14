«Попробуй выиграть клоуна»: Моргенштерн вызвал Оксимирона на баттл

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Моргенштерн

Шоумен из России Моргенштерн (настоящее время — Алишер Валеев) вызван на рэп-баттл музыканта Оксимирона (настоящее имя — Мирон Федоров). Два признанных иностранными агентами артиста сначала обменялись клипами друг про друга. Теперь Моргенштерн решил, что пришло время словесного поединка, о чем и сообщил на своей странице в социальной сети.

Выходи, попробуй выиграть клоуна. Получится? Как думаешь? Давай попробуем, — написал Алишер.

Так шоумен отреагировал на клип Оксимирона под названием THE STORY OF ALISHER, который в сущнности является диссом на семь с лишним минут. Этой композицией рэпер ответил на трек Моргенштерна «Я убил Марка». Мирон Федоров в песне обвиняет Алишера во вторичности и называет клоуном.

Сам Моргенштерн сказал, что горд собой, так как, по его мнению, именно после «Я убил Марка» Оксимирон смог написать «первую нормальную песню» за много лет. Алишер предложил Мирону возродить формат рэп-баттлов. Шоумен даже назвал Оксимирона «отцом» этого формата.

Ранее Моргенштерн обиделся на Ольгу Бузову. В Сети распространилось видео, в котором поющая ведущая объяснила, почему она больше не слушает исполнителя. Она назвала его «предателем Родины» из-за отъезда из РФ.

В ответ на это иноагент Моргенштерн, который всегда тепло общался с Бузовой, напомнил ей, что они виделись пару месяцев назад и обнимались.