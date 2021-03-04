Поплавская вспомнила о самом ярком подарке на 8 Марта

https://static.news.ru/photo/b26e88f2-7cfe-11eb-8031-96000091f725_660.jpg Яна Поплавская Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Актриса Яна Попвавская рассказала журналистам о самом запоминающемся подарке на 8 Марта.

Младший сын на 8 Марта решил сделать мне праздничный завтрак, старался. Я слышала: гремит. Я подумала, что долго он гремит, и решила встать. Когда я стала выходить из комнаты, он заходил с подносом. Мы столкнулись, часть еды выпала. А он посмотрел на меня и сказал: «Спать» (смеётся), — отметила Поплавская.

Кроме того, актриса поблагодарила тех людей, которые когда-то придумали праздновать 8 марта Международный женский день.

Дай бог здоровья всем, кто придумал 8 Марта. Это шикарный праздник для женщин, потому что в этот момент они чувствуют, что весна пришла, и мужики признаются в любви, дарят цветы, — сказала Поплавская порталу WomanHit.

В Советской России 8 марта стало Международным женским днём в 1921 году. Вторая Коммунистическая женская конференция решила праздновать этот день в память об участии женщин в демонстрации в Петрограде 23 февраля (8 марта по новому стилю) 1917 года. Митинг положил начало Февральской революции, которая, в свою очередь, привела к свержению монархии.

Ранее NEWS.ru писал, что Поплавская поделилась своим семейным опытом и рассказала, как избежать измен в браке.