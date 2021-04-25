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Поплавская пристыдила Проклову за её скандальные откровения

14:20, 26 апреля 2021
Елена Проклова Елена Проклова Фото: elproklova/instagram.com

Актриса Яна Поплавская возмутилась, что Елена Проклова в публичном формате решилась раскрыть историю своего соблазнения. На своей странице в Instagram артистка заявила, что такие откровения можно делать только врачу или духовнику.

Накануне Проклова рассказала, как её в 15 лет соблазнил известный актёр. При этом многие поклонники предположили, что это мог быть Олег Табаков. Поплавская на это заметила, что должно быть стыдно выворачивать «грязные трусы» на всю страну. Артистка также подчеркнула, что когда люди теряют разум, они теряют стыд, достоинство и в конечном итоге человеческий облик.

Вы можете мне ответить, что движет человеком, приходящим не к психологу или к психиатру, а на федеральный канал, чтобы на всю страну говорить о членах, оральном сексе и том, как, прожив почти 70 лет на этом свете, не любит заниматься сексом? — задаётся вопросом Поплавская.

Актриса отметила, что зрители не должны, включив в свой выходной день телевизор, присутствовать при выворачивании «грязных трусов» и мерзких подробностях своей частной жизни.

О подобных вещах говорят либо духовнику, либо врачу! Что с нами стало? Когда произошло то, что мерзость мы стали считать нормой?! Когда пропало понятие табу?! — отметила она.

Ранее актёр Станислав Садальский в присущей ему ироничной манере высмеял рассказ Прокловой об изнасиловании. Он напомнил анекдот, в котором сравнил актрису с кричащей на Красной площади бабкой.

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