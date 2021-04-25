Поплавская пристыдила Проклову за её скандальные откровения

https://static.news.ru/photo/34d56cb4-a682-11eb-af80-96000091f725_660.jpg Елена Проклова Фото: elproklova/instagram.com

Актриса Яна Поплавская возмутилась, что Елена Проклова в публичном формате решилась раскрыть историю своего соблазнения. На своей странице в Instagram артистка заявила, что такие откровения можно делать только врачу или духовнику.

Накануне Проклова рассказала, как её в 15 лет соблазнил известный актёр. При этом многие поклонники предположили, что это мог быть Олег Табаков. Поплавская на это заметила , что должно быть стыдно выворачивать «грязные трусы» на всю страну. Артистка также подчеркнула, что когда люди теряют разум, они теряют стыд, достоинство и в конечном итоге человеческий облик.

Вы можете мне ответить, что движет человеком, приходящим не к психологу или к психиатру, а на федеральный канал, чтобы на всю страну говорить о членах, оральном сексе и том, как, прожив почти 70 лет на этом свете, не любит заниматься сексом? — задаётся вопросом Поплавская.

Актриса отметила, что зрители не должны, включив в свой выходной день телевизор, присутствовать при выворачивании «грязных трусов» и мерзких подробностях своей частной жизни.

О подобных вещах говорят либо духовнику, либо врачу! Что с нами стало? Когда произошло то, что мерзость мы стали считать нормой?! Когда пропало понятие табу?! — отметила она.

Ранее актёр Станислав Садальский в присущей ему ироничной манере высмеял рассказ Прокловой об изнасиловании. Он напомнил анекдот, в котором сравнил актрису с кричащей на Красной площади бабкой.