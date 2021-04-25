Поплавская пристыдила Проклову за её скандальные откровения

Актриса Яна Поплавская возмутилась, что Елена Проклова в публичном формате решилась раскрыть историю своего соблазнения. На своей странице в Instagram артистка заявила, что такие откровения можно делать только врачу или духовнику.
Накануне Проклова рассказала, как её в 15 лет соблазнил известный актёр. При этом многие поклонники предположили, что это мог быть Олег Табаков. Поплавская на это
Вы можете мне ответить, что движет человеком, приходящим не к психологу или к психиатру, а на федеральный канал, чтобы на всю страну говорить о членах, оральном сексе и том, как, прожив почти 70 лет на этом свете, не любит заниматься сексом? — задаётся вопросом Поплавская.
Актриса отметила, что зрители не должны, включив в свой выходной день телевизор, присутствовать при выворачивании «грязных трусов» и мерзких подробностях своей частной жизни.
О подобных вещах говорят либо духовнику, либо врачу! Что с нами стало? Когда произошло то, что мерзость мы стали считать нормой?! Когда пропало понятие табу?! — отметила она.
Ранее актёр Станислав Садальский в присущей ему ироничной манере высмеял рассказ Прокловой об изнасиловании. Он напомнил анекдот, в котором сравнил актрису с кричащей на Красной площади бабкой.