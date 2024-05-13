Поплавская «отменила» телешоу из-за Киркорова «Царьград»: Поплавская добилась отмены показа шоу «Звезды» из-за Киркорова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Яна Поплавская

Издание «Царьград» сообщает, что телеканал НТВ отменил показ очередного выпуска шоу «Звезды» после возмущений актрисы Яны Поплавской. Артистке не понравились разборки между Филиппом Киркоровым и Александром Реввой, которые пустили в эфир.

Поплавская заявила, что испытывает отвращение, глядя на подобных персонажей на федеральных каналах. Ее мнение, пишет «Царьград», поддержали журналист Роман Голованов и публицист Михаил Шахназаров.

Рано говорить, что нас услышали. Подождем еще одну неделю, может, все вернется на круги своя. Но хочется верить, что мнение россиян имеет значение, — прокомментировала ситуацию Поплавская.

Ранее Поплавская заявила, что музыканты Сергей и Татьяна Никитины перечисляют гонорары на помощь Украине. Она обратила внимание на анонс фестиваля в Черногории, в котором помимо бардов должны были участвовать антироссийски настроенные артисты. По словам Поплавской, в частности, речь идет об актрисе Чулпан Хаматовой и поэтессе Вере Полозковой.

Вскоре Никитины опровергли слухи о финансировании ВСУ. Они заявили, что появившаяся в Сети информация о сборе средств для Украины является «злонамеренной ложью и клеветой». Барды также объявили о своем решении отказаться от участия в фестивале в Черногории.