Поплавская одной фразой осадила Крока за предательство России Поплавская заявила, что Кирилл Крок может лишиться поста в театре Вахтангова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Яна Поплавская

Российская актриса и телеведущая Яна Поплавская в Telegram-канале осудила директора театра Вахтангова Кирилла Крока за намерение провести вечер памяти литовского режиссера Римаса Туминаса. По ее словам, он прикрывается «заинтересованными людьми, со всеми мировыми соглашениями».

Крок хотел плевать на патриотизм, этику, в общем, на россиян. <...> Он не владелец театра. Он наемный работник. Контракт с которым легко расторгается, — подчеркнула Поплавская.

Актриса приложила скриншоты, где Кирилл Крок обещает провести вечер памяти Римаса Туминаса. Поплавская отметила, что это верх наглости, заносчивости и снобизма называть «меньшинством» и «недалекими людьми» ветеранов СВО, которые обратились с просьбой в Минкультуры России.

Реабилитировать Туминаса в глазах россиян, уверена телеведущая, является точно таким же предательством. Поплавская напомнила, что с покойного литовского режиссера «уже не спросить, но с его обожателя можно».

Ранее телеведущая пожаловалась подписчикам на угрозы, которые пользователи с Украины посылали ей и ее сыну. По словам Поплавской, «националисты», прикрываясь чужой личностью, изначально хотели выманить деньги.