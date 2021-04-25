Попавшего в «плен» китайской «Фабрики звёзд» россиянина отпустили домой

https://static.news.ru/photo/860f38b2-a6f5-11eb-8ddd-96000091f725_660.jpg Фото: bogatcio / instagram

Россиянин Владислав Иванов, который ранее пожаловался, что попал «в плен» китайской версии телешоу «Фабрика звёзд», наконец, покинул шоу и отправился домой. Артиста, известного как Лелуш, заметили в аэропорту Пекина в сопровождении охраны.

Фанаты шоу подарили ему букет цветов и сладости. Как пишет Telegram-канал Mash, певец поблагодарил собравшихся поклонников и направился к стойке регистрации.

Лелуш — это псевдоним, который он придумал себе, когда случайно начал участвовать в телешоую Дело в том, что Иванов по профессии переводчик и работал в Китае по найму.

Продюсеры заметили молодого человека и сделали ему предложение — принять участие в шоу. Они обещали, что через две недели отпустят его домой, но Лелуш стал очень популярен у телезрителей и стал переходить из тура в тур. При этом расторгнуть контракт он уже не мог, иначе пришлось бы платить большую неустойку.

Пользователи стали требовать освободить россиянина — они использовали в соцсетях теги #свободулелушу и #freelelush. В конце апреля молодой человек всё-таки вылетел из финала проекта.

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