Бьянка рассказала об операциях Анны Asti Бьянка рассказала, что Анна Асти сделала несколько пластических операций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Бьянка (Татьяна Липницкая) в YouTube-шоу комика Ирины Мягковой «Личка» рассказала, что собирается лечь под нож хирурга Сеймура Алиева, который делал тело певице Анне Asti (Анне Дзюбе). Исполнительница отметила, что хочет себе попу, как у певицы Рианны, а также мечтает исправить «грустный пупок», который появился после похудения на 30 килограммов.

Я собираюсь себе сделать животик. Я похудела на 30 килограммов. Сеймур Алиев самый хороший у нас хирург, который делает и лицо, и грудь, и тело, что хочешь. К нему все ходят. Анна Асти ходила. И все себе сделала — грудь, попу и все. Я хочу попу, как у Рианны, а живот плоский, как грудь одной моей подруги. Пупок у меня стал грустный. И вот он [хирург] мне сделает веселый пупок и более веселый зад, — пояснила исполнительница.

Ранее Бьянку пытались похитить в центре Москвы. Мужчина с «лицом Чикатило» подошел к ней и потребовал сесть в его автомобиль.

Инцидент произошел накануне около шести вечера, когда певица поехала на маникюр. Возле салона красоты к ней подбежал незнакомец с палкой и приказал садиться в машину. Бьянка закричала и спугнула «похитителя». Мужчина убежал. По описанию певицы, он был высоким — около двух метров, в тёмном пуховике, а лицом походил на Чикатило.

Ранее Бьянка рассказала, что ей удалось сбросить 32 килограмма после обращения к эндокринологу, который обнаружил гормональные проблемы и выписал необходимое лечение. R’n’B-исполнительница добавила, что поддерживать фигуру ей помогают спорт и лечебная физкультура.