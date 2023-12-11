«Понял, что себя не люблю»: Киркоров рассказал, как решился на пластику Киркоров заявил, что решился на пластику из-за нелюбви к себе и лишнего веса

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Народный артист РФ Филипп Киркоров решился на пластику из-за нелюбви к себе. В подкасте блогера и рэпера Эльдара Джарахова на YouTube певец признался, что в какой-то момент набрал 30 килограммов лишнего веса, после чего отражение в зеркале перестало его радовать.

Я старался привести себя в форму и полюбить свое отражение в зеркале. Потому что наступил такой момент, когда я понял, что я себя не люблю. А если я себя не люблю — меня не полюбят по ту сторону экрана. За время съемок стресс я не запивал алкоголем, не занюхивал всем остальным. Я просто тупо жрал эти бутерброды, и наел себе лишнего жиру. Благодаря хирургу Тимуру Хайдарову я избавился от этих 30 килограммов, от этих 30 литров жира, — заявил артист.

Также певец рассказал, что сделал предложение своей экс-супруге Алле Пугачевой после того, как услышал ее песню «Сильная женщина плачет у окна». По его словам, в этот момент он осознал, что никто никогда не полюбит Примадонну так, как ее любит он.

В этом же интервью Киркоров признался, что чувствует себя одиноким на сцене. Он подчеркнул, что является очень эмоциональным человеком. Под «публичным одиночеством» он понимает невозможность соревноваться с кем-то в своем успехе. Артист добавил, что готов даже поддержать кого-то из артистов, чтобы почувствовать конкуренцию на российской эстраде.