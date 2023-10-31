Понасенков пытается оспорить статус иноагента в суде Блогер Понасенков подал новый иск в суд об отмене статуса иноагента

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Евгений Понасенков

Публицист, историк и блогер Евгений Понасенков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) подал новый иск об отмене статуса иностранного агента, следует из картотеки Гагаринского суда Москвы. Первое судебное заседание по делу назначено на 27 ноября.

Блогер подал иск еще 25 октября. Ответчиками выступают Главное управление юстиции и Минюст России. Ранее Понасенков уже пытался обжаловать свой статус в Замоскворецком суде столицы, но инстанция отказалась удовлетворять требование, признав законным включение в реестр иноагентов.

Ранее бывший резидент шоу Comedy Club Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) также потребовал убрать его имя из перечня иностранных агентов. Комик подал соответствующий иск в Замоскворецкий суд Москвы, который назначил беседу на 7 ноября.

При этом депутат Государственной думы Василий Пискарев заявил, что Россия передаст руководству стран СНГ список иностранных агентов и зарубежных НПО. По его словам, государства содружества должны совместно противодействовать иностранному вмешательству. Он добавил, что эта проблема особо остро стоит сейчас перед выборами. Переданные СНГ сведения, уверен Пискарев, помогут пресечь деятельность западных спецслужб по дестабилизации обстановки.