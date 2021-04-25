Помощник Зайцева рассказал о желающих нажиться на тяжелобольном кутюрье

https://static.news.ru/photo/abbc44f8-a699-11eb-b28a-96000091f725_660.jpg Вячеслав Зайцев Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Личный помощник модельера Вячеслава Зайцева Расул Ахмедов считает, что за попытками обмануть 83-летнего кутюрье стоит семья Гарафутдиновых. Об этом сообщается в программе Пятого канала «Светская хроника».

По словам помощника, Гарафутдиновы в соцсетях заявляют, что были бы не против, если бы Зайцев перевёл на их имя всё своё наследство.

Но это верх цинизма, понимая, что у Вячеслава Михайловича есть сын и внуки! — сказал Ахмедов.

О намерении Гарафутдиновых нажиться за счёт больного модельера сообщает также и его сын Егор Зайцев. Он отметил, что правоохранительные органы уже заинтересовались этой семьёй, они намерены выяснить, насколько эта дружба является бескорыстной.

Отмечается, что поводы для беспокойства достаточно весомые. Оказывается, Гарафутдиновы уже фигурировали в деле о мошенничестве. Их обвиняли в присвоении обманным путём автомобиля за полтора миллиона рублей. Кроме того, новые «друзья» Зайцева уже выпустили коллекцию одежды, принты в которой один в один повторяют эскизы модельера.

Ранее по Сети разлетелись ролики с участием Зайцева, вызвавшие негодование пользователей. На кадрах известный модельер находится в компании двух женщин. Как позже выяснилось, это профессиональные опекуны Гарафутдиновы, которые буквально взяли именитого кутюрье в оборот. Женщины танцуют на фоне серьёзно больного Зайцева, что-то поют, беседуют с модельером. Со стороны всё это выглядит как издевательство над человеком, который прославил отечественную индустрию моды.

До этого помощника Расула Ахмедова также обвиняли в том, что он хочет отобрать у модельера имущество, вступив в сговор с его сыном. Чтобы опровергнуть эти обвинения, мужчина пришёл на шоу «Пусть говорят» на Первом канале. Сам Зайцев из-за тяжёлой болезни едва смог произнести несколько слов, которые выглядели как заученный текст. Модельер признал, что у него всё хорошо, но объяснить, что на самом деле происходит в его семье, так и не смог.