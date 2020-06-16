«Помощник Петросяна» обокрал главу ритуальной службы на похоронах Трушкина

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Сын художника Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин рассказал о мошеннике, который пришёл на похороны писателя и сатирика Анатолия Трушкина и воспользовался доверчивостью присутствующих.

В беседе с порталом «Собеседник.ru» Затравкин сообщил , что на церемонии прощания появился молодой человек, который заявил, что он является личным помощником Евгения Петросяна. Самозванец сказал, что юморист не смог лично приехать на прощание с Трушкиным, потому что боится заразиться коронавирусом, а потому прислал помощника.

По словам пианиста, молодой человек никому не показался подозрительным, свободно общался с остальными участниками церемонии прощания и даже вызвался помочь нести гроб в церкви. Позже выяснилось, что «помощник Петросяна» проник в салон автомобиля, принадлежащего главе ритуальной службы, и похитил оттуда 520 тысяч рублей. Когда на место прибыла полиция, молодой человек уже скрылся.

Правоохранители полагают, что у «помощника Петросяна» могли быть сообщники, которые сидели в припаркованной рядом машине. Изучение записей с камер наблюдения осложняется тем, что все, кто пришёл на похороны, были в масках.

Как писал NEWS.ru, Анатолий Трушкин скончался в возрасте 78 лет от коронавирусной инфекции. Его похоронили на Митинском кладбище в Подмосковье.