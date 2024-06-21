Помощь Украине, отказ от РФ, смена профессии: куда пропал Вилле Хаапасало

Фото: Matti Matikainen/Newspix24/Global Look Press

Вилле Хаапасало

Финский актер Вилле Хаапасало прославился в России благодаря съемкам в фильмах «Особенности национальной охоты» и «Любовь в большом городе». После начала СВО он выступил в поддержку Украины. Чем сейчас занимается артист, какие последние новости выходили о нем?

Чем известен Вилле Хаапасало

Вилле Хаапасало родился 28 февраля 1972 года в финской общине Холлола. По окончании школы он переехал в Санкт-Петербург, где поступил в Российский государственный институт сценических искусств.

Хаапасало обрел популярность в России после того, как попал в фильм Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты», где сыграл самого себя — приехавшего в РФ иностранца. Лента имела большой успех у зрителей, позднее артиста стали приглашать в другие кинопроекты, на съемки рекламы и в телевизионные шоу.

В годы популярности он неоднократно признавался в любви к России и говорил, что «скорее русский актер, чем финский». В октябре 2021 года Хаапасало открыл в центре столицы Финляндии ресторан под названием Davai Davai с интерьером и атмосферой СССР.

Как Вилле Хаапасало поддерживает Украину

Актер сохранял молчание некоторое время после начала спецоперации, а затем перекрасил в цвета украинского флага свою пекарню, которую открыл во время пандемии коронавируса. Хаапасало ввел в меню украинские блюда, а позднее запустил проект с беженцами с Украины, которые работали продавцами в его передвижном магазине.

Хаапасало обещал вырученные деньги отправлять украинской стороне. В апреле 2023 года актер опубликовал в социальных сетях пост, в котором рассказал, что пожертвовал Украине €5000, и поблагодарил всех, кто покупал у него еду.

В июне 2022 года он также закрыл свой ресторан советской кухни.

«Причиной закрытия стала мировая политическая ситуация. Концепция ресторана в это время кажется неуместной», — сказал Хаапасало.

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press Вилле Хаапасало

Что известно об увлечении Хаапасало алкоголем

Вилле Хаапасало несколько лет назад признался, что регулярно употребляет алкоголь, для того чтобы снять напряжение. Актер рассказал в одном из интервью, что впервые попробовал спиртное в девять лет, но водку научился пить в РФ.

«Скажу вам честно: я обожаю выпить. В последнее время у меня слишком напряженный график, я сильно устаю. И чтобы все свое негативное напряжение снять, обязательно раз в месяц-два я должен напиться. Но я это делаю один», — говорил актер.

Чем сейчас занимается Вилле Хаапасало

Вилле Хаапасало продолжает работать в своей пекарне. У артиста есть четверо детей. Трое из них от первого брака с финской актрисой Сарой Хедланд. Младшего наследника артисту родила режиссер Тина Баркалая, снявшая фильм «Сказки Гофмана». Она сейчас живет на две страны — Россию и Грузию. По данным СМИ, пара, предположительно, до сих пор поддерживает отношения.

В 2024 году Хаапасало спустя пять лет перерыва в актерской деятельности вернулся к съемкам. Он сыграл одного из главных героев в драме Routa производства Финляндии и Великобритании.

Актер в интервью финляндскому изданию Yle в феврале 2023 года рассказал, что ему до сих пор поступают предложения о съемках из России, однако возвращаться к карьере артиста в РФ он не намерен. Хаапасало признался, что у него в Москве было много друзей и знакомых, но он отказался от общения с ними.

«Я никогда не поддерживал российское руководство», — добавил он.

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