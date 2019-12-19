https://static.news.ru/photo/6dadad6e-22b0-11ea-bf71-fa163e074e61_660.jpg Лариса Удовиченко Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Актриса Лариса Удовиченко после долгого перерыва вернулась на экраны. В настоящее время 64-летняя знаменитость играет в сериале «Барс».

На экране она демонстрирует отличную фигуру, а её лицо часто берут крупным планом, поскольку мимические морщинки у Удовиченко не выдают реальный возраст, а овал лица подтянут, как и 20 лет назад. Специалисты отметили, что к пластическим операциям актриса не прибегала, пользовалась только современными процедурами омоложения, сообщает KP.RU.

Подтвердила это и сама Удовиченко.

Ботокс, рестилайны (инъекционный препарат для заполнения морщин, заломов, складок кожи. — NEWS.ru), инъекции против морщин, косметические процедуры, массажи, талассотерапию — применяю, — цитирует актрису издание.

По его данным, Удовиченко не придерживается жёстких диет, но некоторые ограничения в еде соблюдает.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса Наталья Андрейченко шокировала поклонников своей резко постаревшей внешностью. Она появилась на премьере фильма «Конец сезона» в Москве. В России Андрейченко бывает редко, поскольку живёт она в Мексике, и публика не могла пропустить появления 63-летней актрисы. Но многие разочаровались: поклонники отметили, что не прошло бесследно увлечение пластикой. Публика шепталась, что годы берут своё.