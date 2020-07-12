Помолодевшая Анжелика Варум удивила поклонников

https://static.news.ru/photo/cb4b3170-c44b-11ea-902a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российская певица Анжелика Варум опубликовала в Instagram новое фото со своим супругом Леонидом Агутиным. Поклонники высоко оценили внешний вид 51-летней артистки.

По словам звезды, её жизнь не стоит на месте. Она снялась для книги дизайнера Оксаны Ярмольник. Однако подписчиков заинтересовало не новое занятие кумира, а её помолодевший вид. Варум на фоне Агутина выглядит совсем юно. Её возлюбленный не скрывает возрастных изменений. Он также носит довольно скромную одежду, которая не выделяет его из толпы. А вот певица одета с иголочки. Она отдала предпочтение вещам в стиле oversize, что сейчас модно среди молодёжи. Кроме того, её высокий статус подчёркивает брендовая сумка.

Я восхищаюсь вами, — написал один их комментаторов под постом Варум.

Варум вышла замуж за Агутина в 1997 году. У них родилась дочка Елизавета, которая сейчас проживает в Соединённых Штатах. Девочка учится там и подрабатывает официанткой.

Как ранее писал NEWS.ru, бывший стилист Аллы Пугачёвой Джордж Ровалс ужаснулся при виде нового образа Елены Степаненко. Он назвал артистку «крашеной Шапокляк», обвинив её в отсутствии вкуса. Эксперт добавил, что он несколько лет работал со Степаненко, создавая ей имидж. Артистка всегда следовала его советам, но в какой-то момент Ровалс ушёл, сославшись на то, что не может «всё время бегать» за звездой эстрады.