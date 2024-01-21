«Помогите найти Ивлееву»: последние новости о «голой» вечеринке, ужас Асти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

В центре Москвы расклеили листовки с изображением блогера Анастасии Ивлеевой, а Анна Асти испытала ужас в «Мутаборе». Какие последние новости о «голой» вечеринке 21 января?

Какие листовки с Ивлеевой появились в Москве

Листовки с фото Анастасии Ивлеевой и призывом найти блогера появились в московском районе Китай-город. Соответствующие снимки опубликовал Telegram-канал RTVI.

Как уточняется, листовки оформлены в виде объявлений, свидетельствующих о пропаже человека. На них перечислены, в частности, приметы Ивлеевой, одежда и украшения, которые были на ней во время скандальной «голой» вечеринки в столичном клубе «Мутабор» 20 декабря.

«Помогите найти: Ивлеева Анастасия Вячеславовна. Приметы: рост 174 см, модельная внешность, карие глаза, светлые волосы. Одежда: колье с драгоценным камнем в 40 карат, очки в черной оправе без диоптрий, черное платье», — написано на листовках.

Авторы объявлений указали, что Ивлеева «пропала после вечеринки в „Мутаборе“ в ночь на 21 декабря» и «последний раз ее видели в Telegram».

«Нуждается в психологической поддержке и, возможно, находится в опасности», — добавляется в объявлении.

Также на листовках указаны домен, сайт и QR-код, ведущий на страницу с идентичным объявлением о пропаже Ивлеевой. Портал MSK1.RU обратил внимание, что снизу на виртуальном плакате объявления находятся две иконки: «Видео с места поиска» и «Последнее аудио».

«Обе ведут на песню молодого исполнителя CRYLOVE, которая никак не связана ни с „полуголой“ вечеринкой, ни с Настей Ивлеевой. Как оказалось, малоизвестный рэпер решил поднабрать прослушиваний на возмущении общественности и слезах блогера», — пишет издание.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Анна Асти

Что сказал Пригожин об Анне Асти на «голой» вечеринке

Как сообщал Telegram-канал Mash, певица Анна Асти (настоящее имя — Анна Дзюба) на время покинула Россию после «голой» вечеринки Ивлеевой и планирует вернуться к концертной деятельности в марте. Источник утверждал, что ближайшие концерты исполнительницы отменили или перенесли на другие даты.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с изданием НСН указал, что Асти выступала на вечеринке в «Мутаборе» на коммерческой основе и не сделала ничего плохого. По его словам, певица была в ужасе от того, что происходило на организованном Ивлеевой мероприятии.

«Ей в голову не могло прийти и задать вопрос: „А что, у вас кто-то будет с бриллиантами на заднице?“ Она точно к этому не готовилась. Я с ней летел на следующий день на самолете в Минск, у нее был концерт. Мы случайно встретились, и она с ужасом мне рассказывала всю эту историю. Конечно, она была расстроена и наверняка даже за деньги бы отказалась там выступать, потому что ее популярность сегодня на самом высоком уровне. Сегодня среди певиц она № 1 в России», — заявил Пригожин.

Он добавил, что Асти, по его мнению, не совершила ошибку, выступив на «голой» вечеринке. Пригожин призвал перестать критиковать исполнительницу и «гнать» ее из России.

«Анна Асти во время случившихся событий находилась в России и ни одного плохого слова не говорила ни в чей адрес. Она ничего не делает плохого в нашей стране, но зачем бить всех подряд? Я не вижу смысла куда-то ее гнать», — заключил продюсер.

Что сказал священник о вечеринке Ивлеевой

Клирик храма святителя Николая Чудотворца в Покровском Николай Бабкин, комментируя скандал вокруг «голой» вечеринки, заявил, что у знаменитостей должно быть чувство ответственности и понимание дозволенного. По его словам, звезды могут подать дурной пример своим поклонникам.

В то же время священник подчеркнул, что травля в адрес провинившихся знаменитостей недопустима и противоречит христианским ценностям.

«Даже в своем блоге за любые оскорбления и переход на личности я отправляю в бан. Стараюсь объяснить подписчикам, что даже если люди в чем-то ошиблись, их не делает это сразу же плохими», — заявил отец Николай в беседе с MSK1.RU.

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