«Помочь мужу решить вопрос»: зачем Пугачева вернулась в Россию SHOT: Пугачева вернулась в Россию из-за наследства

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Максим Галкин и Алла Пугачева

Алла Пугачева приехала в Россию для составления дополнительного завещания и, возможно, помощи супругу Максиму Галкину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) снять статус иностранного агента. Зачем певица вернулась, что будет с ее особняком в деревне Грязь?

Зачем приехала Пугачева

Певица вернулась в Россию 2 ноября без супруга Максима Галкина и младших детей.

В окружении певицы считают, что она приехала, чтобы составить дополнительное завещание и забрать все документы, связанные с ее детьми, которые семья не взяла с собой в прошлый визит.

«Кроме того, в окружении певицы считают, что Алла Борисовна попытается помочь своему мужу решить вопрос со снятием иноагентского статуса», — говорится в сообщении.

Кто получит замок в Грязи

Одной из целей визита Пугачевой названо решение вопроса с особняком в подмосковной деревне Грязь. Примадонна завещала свое имущество детям от Галкина — Гарри и Елизавете, однако владельцем замка в Грязи остается супруг. Для решения ситуации певице необходимо обратиться к нотариусу. Кроме того, ей необходимы «некие документы на детей, которые необходимы для завершения процесса переезда в их новые апартаменты в кипрском Лимасоле».

В окружении певицы полагают, что Алла Пугачева может посетить церемонию прощания со знаменитым дирижером, бывшим руководителем Санкт-Петербургской филармонии Юрием Темиркановым, который скончался 2 ноября в возрасте 84 лет. Мероприятие должно пройти 5 ноября в Большом зале филармонии на Невском проспекте. В этом случае следует ожидать появления Примадонны в Санкт-Петербурге.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева на концерте The one Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева на концерте The one Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева перед началом премьеры фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева перед началом премьеры фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Народная артистка СССР и РСФСР, эстрадная певица Алла Пугачева и модельер Вячеслав Зайцев на юбилейном вечере модельера в театре «Русская песня» Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Народная артистка СССР и РСФСР, эстрадная певица Алла Пугачева и модельер Вячеслав Зайцев на юбилейном вечере модельера в театре «Русская песня» Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева на премьере фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение» Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева на премьере фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва на концерте «О чем поют мужчины» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва на концерте «О чем поют мужчины» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Что рассказал Барецкий

Российский шоумен Стас Барецкий рассказал в комментарии для NEWS.ru, что Пугачева вернулась в Россию, чтобы жить в деревне Грязь в замке, который он собирался купить.

«Она хочет в замке, видимо, жить до конца своих дней. Мы с партнерами, конечно, не звери, мы можем, в принципе, отменить сделку, чтобы она нам вернула залог [250 млн рублей], она готова это сделать», — рассказал Барецкий.

Шоумен объявил, что у него «большие планы на Аллу Борисовну», и предположил, что Пугачева может вскоре развестись с Галкиным.

«У меня с Аллой Борисовной хорошие отношения. Я надеюсь на наши личные отношения, что она разведется с Галкиным и останется со мной. Мы это особо не афишируем. У меня большие планы на Аллу Борисовну. Много зависит от нее, конечно. Ну, я надеюсь на это, они уже на грани развода», — объявил Стас Барецкий.

1 ноября шоумен рассказал NEWS.ru, что у него с Галкиным произошел конфликт на Кипре и он «мог его там закопать».

«А я ее люблю, она давно об этом знает, и вся эта история с замком неспроста», — заявил он.

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