«Помню, конечно!»: Лепс рассказал о знакомстве с Михайловым Григорий Лепс рассказал, что познакомился со Стасом Михайловым в Сочи

Фото: NEWS.ru

Григорий Лепс

Певец Григорий Лепс вспомнил, что познакомился с народным артистом России Стасом Михайловым в их родном Сочи. По словам артиста, они начинали вместе, но по работе никогда не работали вместе, передает корреспондент NEWS.ru.

Помню, конечно! Мы начинали вместе, но никогда не работали вместе. У него были свои аттракционы, у меня — свои. Не пересекались — в работе точно, — сказал Лепс во время юбилея Михайлова, который он отмечает на сцене Comedy Club.

Певец также рассказал, что вручил народному артисту по случаю 55-летия очки из собственной коллекции. Он также пожелал Михайлову здоровья, денег и творческого долголетия.