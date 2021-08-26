«Помню его лицо»: экс-солистка «Тату» рассказала об изнасиловании в 11 лет

Фото: lenakatina/instagram.com

Автор тренингов личного роста и блогер Елена Блиновская отпраздновала свой день рождения в пятизвёздочной гостинице на Алтае: ведущими торжества выступили Иван Ургант и Ксения Собчак, а суммарные затраты на праздник составили 119 млн рублей. Об этом стало известно из Instagram блогера.

Смета моего др. Здесь не всё... И даже нет аренды отеля ещё, который я сняла на Алтае, — похвасталась Блиновская. Помимо Ургант и Собчак, на вечеринке выступали такие звёзды российского...