Помилованного Трампом рэпера приговорили к новому сроку

Суд приговорил американского рэпера Kodak Black (Билл К. Капри) к 18 месяцам испытательного срока после того, как он напал на школьницу в номере отеля. До этого он был помилован экс-президентом США Дональдом Трампом, сообщает ABC News.
Инцидент произошёл в 2016 году в городе Флоренс штата Южная Каролина. Тогда несовершеннолетняя девушка сообщила, что музыкант напал на неё в гостинице после концерта. Она рассказала о случившемся сотруднице школы, которая подала заявление в правоохранительные органы.
Рэперу были
В ноябре 2019 года Билла К. Капри приговорили к 46 месяцам за предоставление ложной информации с целью покупки оружия. Kodak Black купил три огнестрельных орудия в городе Майами штата Флорида в оружейном магазине. Отсидев менее половины срока, он получил президентское помилование от Дональда Трампа.