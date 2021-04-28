Помилованного Трампом рэпера приговорили к новому сроку

https://static.news.ru/photo/2f984d84-a8cb-11eb-81b8-96000091f725_660.jpg Kodak Black Фото: AUG/face to face/Global Look Press

Суд приговорил американского рэпера Kodak Black (Билл К. Капри) к 18 месяцам испытательного срока после того, как он напал на школьницу в номере отеля. До этого он был помилован экс-президентом США Дональдом Трампом, сообщает ABC News.

Инцидент произошёл в 2016 году в городе Флоренс штата Южная Каролина. Тогда несовершеннолетняя девушка сообщила, что музыкант напал на неё в гостинице после концерта. Она рассказала о случившемся сотруднице школы, которая подала заявление в правоохранительные органы.

Рэперу были предъявлены обвинения в изнасиловании, однако позднее он пошёл на сделку со следствием и признал вину в нападении первой степени. Ему грозит до десяти лет тюрьмы, если он нарушит условия 18-месячного испытательного срока.

В ноябре 2019 года Билла К. Капри приговорили к 46 месяцам за предоставление ложной информации с целью покупки оружия. Kodak Black купил три огнестрельных орудия в городе Майами штата Флорида в оружейном магазине. Отсидев менее половины срока, он получил президентское помилование от Дональда Трампа.