Пользователи соцсети выяснили, на кого похож сын Петросяна

https://static.news.ru/photo/b2af72ba-63de-11eb-a212-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/bruhunova

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала свежий снимок с подросшим сыном. Пользователи социальной сети пришли к выводу, что на папу малыш не похож.

На размещённом в Instagram фото мама и ребёнок улыбаются друг другу. Оба одеты в одинаковые домашние костюмчики. И на этом сходство не заканчивается, убеждены подписчики жены юмориста.

«Очень на Вас похож!», «Ваши ямочки Вагаше передались», «Профиль мамин», «Мамина копия», «Профиль как под копирку», отметили подписчики.

Ранее Татьяна Брухунова поразила поклонников небывалым преображением, буквально превратившись из гадкого утёнка в прекрасного лебедя. Бывшая помощница маэстро кардинально сменила имидж простушки на стильные и элегантные образы. Фанаты Брухуновой буквально пришли в восторг от новой публикации молодой жены юмориста, критика в её адрес по поводу нелепых нарядов для выхода в свет затихла. В кадре супруга пожилого артиста стоит спиной к зрителям в кисейном наряде и смотрится в зеркало. А ещё ранее Татьяна Брухунова покорила подписчиков очаровательным образом с красивой укладкой и утончённым макияжем в поздравлении с Рождеством.

Разница в возрасте у Брухуновой и Петросяна составляет 44 года. Изначально представ на публике серой мышкой, сейчас Брухунова выглядит уверенно и смело, писал NEWS.ru.