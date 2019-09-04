https://static.news.ru/photo/801d3624-cf61-11e9-9119-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: www.instagram.com/xenia_sobchak

Телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак, которая уже в сентябре должна выйти замуж за театрального режиссёра Константина Богомолова, беременна.

При этом она сама никак не комментирует появившиеся в СМИ слухи.

Пользователи Сети заметили округлившийся живот Собчак в документальном фильме «Беслан. День незнаний», хотя она и пыталась скрыть интересное положение, надев костюм свободного кроя чёрного цвета, сообщает «Телепрограмма.pro».

О романе 37-летней Ксении Собчак и режиссёра Константина Богомолова стало известно весной этого года. При этом телеведущая в это время была замужем за актёром Максимом Виторганом. Между мужчинами даже произошла драка в одном из столичных кафе. После этого супруги развелись, а влюблённые перестали скрывать свои отношения. В социальных сетях Богомолов признаётся Собчак в любви и называет её женщиной мечты.

Ранее News.ru писал о том, что популярная телеведущая Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов сочетаются узами брака 13 сентября.