Пользователи Сети обсудили возраст мужа певицы Славы

Певица Слава опубликовала в своём Instagram-аккаунте новый видеоролик. На записи артистка вместе со своим супругом и детьми разбивает пасхальные яйца.
Христос воскрес! Всем успехов и здоровья! Саша — наш победитель. Мои дети сами, как яйца разноцветные: Саша — зелёная, а Тоня — оранжевая, — говорит девушка.
Многие подписчики порадовались за исполнительницу и попросили чаще выкладывать семейные видеоролики. Однако нашлись и те, кто начал критиковать внешность её мужа.
Муж совсем старый, — написала одна из фанаток.
Мне так нравится ваша семья, но я даже не поняла, что это ваш муж, — заявила другая.
Певица не стала комментировать подобные высказывания. За неё вступились в комментариях преданные фанаты.
NEWS.ru ранее писал, что певица Слава написала гимн для Женской хоккейной лиги. Она поделилась рабочими моментами в своём Instagram-аккаунте.
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