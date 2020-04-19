Пользователи Сети обсудили возраст мужа певицы Славы

https://static.news.ru/photo/a8038616-8253-11ea-bf4f-fa163e074e61_660.jpg Певица Слава со своим мужем Анатолием Данилицким Фото: nastya_slava/instagram.com

Певица Слава опубликовала в своём Instagram-аккаунте новый видеоролик. На записи артистка вместе со своим супругом и детьми разбивает пасхальные яйца.

Христос воскрес! Всем успехов и здоровья! Саша — наш победитель. Мои дети сами, как яйца разноцветные: Саша — зелёная, а Тоня — оранжевая, — говорит девушка.

Многие подписчики порадовались за исполнительницу и попросили чаще выкладывать семейные видеоролики. Однако нашлись и те, кто начал критиковать внешность её мужа.

Муж совсем старый, — написала одна из фанаток.

Мне так нравится ваша семья, но я даже не поняла, что это ваш муж, — заявила другая.

Певица не стала комментировать подобные высказывания. За неё вступились в комментариях преданные фанаты.

NEWS.ru ранее писал, что певица Слава написала гимн для Женской хоккейной лиги. Она поделилась рабочими моментами в своём Instagram-аккаунте.